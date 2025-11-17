El Corte Inglés refuerza la tradición navideña con calendarios de adviento para todos los gustos

El Corte Inglés inaugura la temporada navideña con una amplia selección de calendarios de adviento que abarca belleza, juguetes, cultura, ocio y dulces tradicionales. La compañía refuerza así una práctica que nació en Alemania en el siglo XIX, cuando las familias tomaron por costumbre marcar cada día antes de Navidad con una línea de tiza o una vela, y que hoy se reinventa con propuestas para todos los gustos y edades.

Entre las novedades más esperadas figura el Calendario de Adviento de Belleza de El Corte Inglés, una edición limitada con 24 productos de maquillaje, tratamiento facial y fragancias de firmas reconocidas como Estée Lauder, Yves Saint Laurent, L’Occitane en Provence y Nuxe. Además, se suman otras opciones de calendarios como la de Augustinus Bader, Charlotte´s Beauty Treasure Chest, de Charlotte Tilbury y Wreath Rituals de Rituals y otras propuestas como las de Kiehl’s, Clarins y Bourjois, y la de bisutería de Sfera.

Para quienes buscan creatividad y decoración, El Corte Inglés ofrece modelos personalizables en madera y tela, con diseños que incluyen casitas, árboles y portales de Belén con cajones para rellenar con pequeños detalles, mensajes o dulces. También destaca un árbol de tela con bolsillos, pensado para que los más pequeños vivan la cuenta atrás de forma divertida.

En el apartado infantil, la compañía propone calendarios de LEGO (Harry Potter, Frozen, Star Wars, LEGO Friends), Playmobil (Viaje al mercado navideño y Piratas), Hot Wheels, Lilo & Stitch, Littlest Pet Shop y Jurassic World. Para quienes prefieren los de lectura, hay opciones con cuentos navideños, historias de Marvel, personajes de Disney y libros interactivos como Princesas: 5 en 1 o de dibujos para colorear.

Calendarios Mascotas / LNE

La cultura popular también tiene su espacio con diseños inspirados en Harry Potter (Criaturas del Mundo Mágico, Pop-up de Hedwig, Schleich), Marvel, Wednesday, Stranger Things, Pesadilla Antes de Navidad o Star Wars. Destaca la locomotora navideña de LEGAMI, con accesorios exclusivos inspirados en estas fiestas para los seguidores de la papelería, y no faltan las propuestas de calendarios de adviento de equipos de fútbol, que incluyen desde puzles, pinturas, borradores y diversas piezas para colorear.

En el apartado gastronómico, El Corte Inglés mantiene la tradición con calendarios de chocolate y dulces navideños. Entre las propuestas figuran el calendario de chocolate de El Corte Inglés, con una selección de bombones artesanales, y el calendario Edición Especial Christmas City, que incluye turrones, galletas y caramelos. También están disponibles propuestas de marcas como Milka, Lacasitos, Ferrero Rocher, Lindt, Haribo, Cluizel, Anthon Berg, Neuhaus, Venchi, además de opciones de calendarios de snacks para mascotas (perros, gatos y roedores).

Todos los calendarios de adviento clasificados por categorías se pueden consultar desde aquí y pueden adquirirse en tienda, web y app, consolidando la apuesta de El Corte Inglés por ofrecer experiencias únicas durante la cuenta atrás hacia la Navidad.