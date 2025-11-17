"Los Encuentros 45+ han sido un éxito absoluto: Asturias necesitaba reivindicar el talento sénior"

José Ángel García es tesorero de la Cámara de Comercio de Oviedo, entidad que el pasado miércoles llevó a cabo la I Feria de Empleo Sénior "Encuentros 45+", que se saldó con una notable asistencia por parte del público.

La Feria de Empleo Sénior “Encuentros 45+” acaba de celebrarse en la Cámara de Comercio de Oviedo. ¿Qué balance hace de esta primera edición?

El balance no puede ser más positivo. Ha sido un éxito absoluto, tanto por la respuesta del público como por la implicación de las empresas. En apenas unos días se habían inscrito más de 400 personas y hemos contado con la participación de 40 empresas con procesos de selección activos. Pero, más allá de las cifras, lo importante ha sido el clima que se ha generado: ilusión, oportunidades reales y un reconocimiento muy merecido al valor de la experiencia.

¿Por qué era importante organizar un encuentro centrado en el colectivo de mayores de 45 años?

Porque Asturias, como el resto de España, tiene un mercado laboral en transformación. Cada vez es más difícil encontrar trabajadores con la cualificación y la experiencia necesarias, y el talento sénior representa la respuesta inmediata a esa necesidad. Más del 45% de la población activa tiene más de 45 años, y en 2030 uno de cada tres trabajadores superará los 50. No podemos permitirnos que toda esa capacidad quede infrautilizada. La experiencia no es un problema, es una solución.

Inma Lucas y Lucía García, técnicas de la Cámara; Begoña López, directora gerente del Sepepa; Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo; José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara; José Angel García, tesorero de la Cámara; y Sheila Villaverde, directora de Empleo y Formación. A la derecha, entrada a la feria del empleo. / Cedidas a LNE

¿Qué diferencia a estos “Encuentros 45+” de otras ferias de empleo?

Su enfoque. No se trata solo de ofrecer puestos de trabajo, sino de abrir caminos. Hemos diseñado un espacio para reconectar a las personas con el mercado laboral, actualizar sus competencias y acompañarlas en procesos de reinvención profesional. Además, no se limita a un solo día: la feria virtual seguirá activa hasta el 31 de diciembre, con ofertas de empleo y asesoramiento online. Es una iniciativa viva, en evolución.

¿Cómo han respondido las empresas?

De forma extraordinaria. Las empresas están empezando a comprender que incorporar perfiles sénior no es una concesión social, sino una ventaja competitiva. Son personas con madurez profesional, compromiso, conocimiento del oficio y capacidad de aportar estabilidad a los equipos. Hemos visto procesos de selección reales, entrevistas en directo y muchas oportunidades que van a concretarse en las próximas semanas.

Entrada a La Feria de Empleo / Cedidas a LNE

La Feria ha sido posible gracias al apoyo del SEPEPA y del Fondo Social Europeo Plus. ¿Qué papel han tenido estas entidades?

Fundamental. Sin su apoyo no habría sido posible. El SEPEPA y el FSE+ comparten la visión de que la inclusión laboral no se logra solo con políticas, sino con acciones concretas. Este proyecto es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones y entidades empresariales puede traducirse en resultados tangibles.

¿Qué mensaje le gustaría que quedara después de estos Encuentros 45+?

Que la edad no es un obstáculo, es parte del valor. Asturias tiene talento en todas las generaciones y la Cámara de Comercio quiere ser un punto de encuentro entre ellas. Lo que hemos vivido en esta feria demuestra que cuando se abren las puertas al talento, la respuesta es masiva. Y lo más importante: hemos devuelto confianza, esperanza y autoestima profesional a muchas personas que la habían perdido.

¿Habrá una segunda edición?

Es pronto para adelantar decisiones, pero sí puedo decir que la experiencia ha sido muy enriquecedora y que ha despertado un enorme interés. El nivel de participación, tanto de empresas como de profesionales, nos anima a seguir explorando fórmulas que consoliden este tipo de iniciativas. Lo importante es que Asturias ha dado un paso adelante en la defensa de su capital humano más valioso: la experiencia.