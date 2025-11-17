Un ex alto cargo jurídico de Industria avala los permisos a la mina de Cerredo, donde fallecieron cinco mineros
Martín Morales, exsecretario general de la Consejería, afirma que parte de la explotación no estaba sometida a las condiciones de cierre de la Unión Europea
Gonzalo Martín Morales de Castilla, funcionario del Cuerpo Superior desde 1991, exjefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico-Administrativo (SAJA) durante casi dos décadas, secretario general técnico de la consejería de Industria de 2021 a 2023 y desde 2024 letrado del Servicio Jurídico del Principado, avaló este lunes los permisos concedidos a la explotación minera de Cerredo. Lo hizo ante la comisión parlamentaria que investiga el accidente en el que fallecieron cinco mineros.
Martín Morales aclaró que en tanto las empresas cumplían las condiciones necesarias para lograr permiso, la administración estaría incumpliendo la ley si los negase por sospechas o impresiones.
Su intervención ante la cámara era una de las más esperadas por parte de los diputados de los distintos partidos, ya que le consideraban el principal "ideólogo" de los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), una figura que autorizaba a la empresa de Cerredo, Blue Solving, a extraer 60.000 toneladas de material. No obstante, la empresa no llegó a operar bajo esa autorización y el accidente se produjo en otro piso diferente del reglado por el PIC y que no tenían ningún permiso extractivo. Martín Morales afirmó que la figura del PIC se empezó a usar en los años 90, con precedentes publicados en el BOPA, y apuntó a respaldo en los tribunales a su viabilidad jurídica.
Su nacimiento, afirmó, estuvo fundamentado en el artículo 83.2 del Reglamento de la ley de Minas, donde se adoptó la terminología referida a los casos en ls que el titular de una concesión pretende ampliar o afianzar conocimiento sobre nuevos recursos, fuera del perímetro concedido. Además, aludió al "derecho consuetudinario" para su aplicación, argumentando que ya era constumbre, desde el primero autorizado hace 35 años.
No convence a la oposición
Las pormenorizadas explicaciones del jurista no convencieron a los diputados de la oposición, que continuaron cuestionando el anclaje de la figura del PIC, tachándolo de "engendro jurídico". Martín Morales abundó en que estos proyectos solo deben pasar a información pública si tienen incidencia ambiental.
Otro asunto polémico fue si la mina de Cerredo podía o no explotarse al haber estado sometida a cierre con ayudas europeas. Sostuvo el jurista que el artículo 29 de la Ley de Cambio Climático afecta a unidades de producción incluidas en el plan de cierre y recalcó que no todas las bocaminas de la explotación estaban sujetas a ese cierre, sino únicamente el primer piso.
Afirmó conocer personalmente al empresario minero Jesús Rodríguez Morán, responsable de las empresas que explotaron la mina de Cerredo, aunque actuaban su mujer y su hijo como administradores registrados.
En todo caso, el ex secretario general de la Consejería de Industria recalcó que correspondía a la dirección general de Minas el control ordinario de la explotación. Y también se mostró contrario a la fusión de los dos servicios de Minas en uno, acordada en 2019.
Además, recalcó que las competencias del consejero de Industria estaban delegadas a la dirección general de Minas en el periodo en que él ejerció como secretario general técnico, por lo que muchas resoluciones no requirieron de su validación, sino que fueron directamente rubricadas por la dirección general de Minas. Martín Morales se ciñó a argumentaciones jurídicas con un interrogatorio severo de los diputados de la oposición y fueron especialmente duros Covadonga Tomé. Adrián Pumares y Gonzalo Centeno.
Por otro lado, el diputado de Vox Gonzalo Centeno pidió incorporar a la documentación de la comisión la entrevista publicada este domingo por LA NUEVA ESPAÑA con el superviviente del accidente de 2022 en esa misma explotación. En ella, el extrabajador relata cómo se extraía carbón entonces en la mina sin permiso.
Toda la mina estaba sujeta a prohibición de extracción, recalcan fuentes del sector
Todos los pisos e instalaciones de la mina de Cerredo estaban sujetos al plan de cierre de la UE al estar considerados unidad productiva, sostienen fuentes del sector, rebatendo así el argumento expresado por quien fuera secretario general técnico de Industria en la comisión parlamentaria sobre el accidente de Cerredo. Aunque Gonzalo Martín Morales de Castilla afirmó que la restricción comunitaria solo se ceñía al primer piso de la explotación, fuentes del sector minero conocedoras de la historia de la instalación recalcan que «todos los pisos de montaña de la mina formaban parte de la unidad de producción» que recibió ayudas de la UE por el cierre a través de la Compañía Minera Asturleonesa.
Según estas fuentes, así se desprende de «los planes de labores» que asumió el empresario Rodolfo Cachero cuando logró la explotación en el concurso de Coto Minero Cantábrico. Entre 2014 y 2017, según esos planes, hubo «intensa actividad extractiva» en los pisos primero, sexto y tercero, justamente los últimos fue en los que en 2022 y 2025 las empresas Combayl y Blue Solving (del entorno del empresario minero Jesús Rodríguez Morán) extrajeron carbón sin autorización administrativa alguna.
Además, las mismas fuentes recalcan que, «al incluirse la unidad de producción subterránea dentro del plan de restauración subsidiaria» que ejecuta Tragsa, estas instalaciones quedaron afectadas por el Real Decreto de 2021 sobre ayudas a la restauración ambiental, cuyo artículo 12 establece que «desde la concesión de la subvención queda prohibida cualquier actividad de extracción». «Todas las bocaminas y plazas debieron rehabilitarse», recalcaron.
Tampoco entienden que el Proyecto de Investigación Complementaria no tuviese impacto ambiental: «La extracción de 60.000 toneladas exige, al menos, una escombrera y requiere tratamiento de aguas; prueba de ello es que se impuso un aval de 3,5 millones».
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas