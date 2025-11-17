Faustino Blanco deja la dirección de la FINBA un año antes de lo previsto

Un año antes de lo que estipulaba su contrato, el médico Faustino Blanco deja la dirección de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (FINBA) tras cinco años en el puesto.

El patronato de esta institución, integrado por representantes de empresas privadas e instituciones públicas, ha acordado hoy convocar la plaza de director de la entidad "para seguir consolidando su liderazgo en biomedicina, innovación e investigación biosanitaria, dentro del Plan Estratégico 2026-2029 en el que ya se está trabajando", según han difundido fuentes de la entidad.

Contrato hasta 2026

Hace justamente dos años, Faustino Blanco, fue ratificado hasta 2026 en su puesto de director de la FINBA. Así lo acordaron entonces los 18 miembros del patronato de la citada organización "por unanimidad", según explicó en aquel momento el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, en la Junta General del Principado.

Borja Sánchez dijo entonces que Blanco permanecería en su cargo actual "hasta la renovación de la acreditación del Instituto de Investigación Sanitaria (ISPA)" –entidad que aglutina a los grupos de investigación sanitaria de la región–, prevista para 2026.

Por razones que el patronato no ha especificado, este plazo no se ha cumplido, una opción que LA NUEVA ESPAÑA había anticipado el pasado 20 de septiembre.

"Papel relevante" en "importantes hitos"

El gijonés Faustino Blanco, exconsejero de Sanidad del Principado y ex secretario general de Sanidad (alto cargo del Ministerio de Sanidad) tiene 72 años. La nota de prensa difundida hoy por la FINBA destaca que "ha tenido un papel relevante ya en la creación de la fundación como consejero de Sanidad y ahora, durante estos cinco años, al frente de la misma, consiguiendo importantes hitos para la fundación, entre ellos la acreditación del ISPA".

En este tiempo, prosigue el comunicado, "también se ha conseguido financiación para una futura Unidad de Investigación Clínica, se han ampliado las infraestructuras del instituto como los laboratorios de Endocrinología y Nutrición, Oncología, o se ha incorporado una plataforma Red Cap para mejorar la recolección y gestión segura de datos de investigación".

Asimismo, "se está trabajando en un espacio demostrador de datos de salud, en colaboración con el Servicio de Salud (Sespa), destinado a la investigación e innovación en salud y como clara referencia en tecnologías clave para el futuro en la se combinarán datos, inteligencia artificial y ciberseguridad".

Convenio colectivo

En el ámbito laboral, señala el comunicado de la Fundación, "se ha firmado el convenio colectivo por vigencia de tres años, dando así estabilidad al personal del FINBA para retener el talento". Más de 150 personas integran la FINBA, "todas ellas comprometidas en impulsar la investigación, la innovación en Biomedicina y Sanidad a través de la excelencia y en promover la equidad en salud a través de la aplicación del conocimiento".

Por todo ello, el patronato "agradece la labor desarrollada por Blanco durante estos años y que marca el camino de futuro de la entidad", indica la nota.

Convocatoria de la plaza

Para esta nueva etapa de la fundación, "habrá una nueva convocatoria de la dirección de la fundación" que tendrá como objetivos la reacreditación en 2026 del ISPA por el Instituto de Salud Carlos III, consolidar la investigación e innovación biosanitaria entre todas las estructuras que forman el instituto, atraer y retener talento en investigación, poner en marcha la unidad de investigación clínica así como el proyecto de centro de simulación y el espacio de datos de salud.

"Esta convocatoria se realizará en el menor tiempo posible", precisa la FINBA.