El Gobierno de Barbón ve avances para aprobar las cuentas, que perfilará esta semana
El Ejecutivo aprobará el anteproyecto presupuestario antes de quince días y critica al PP por "rechazar la rebaja fiscal que beneficia al 99% de los asturianos"
El Ejecutivo autonómico, formado por PSOE e IU, ve encaminada la negociación presupuestaria con la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé y espera aprobar el anteproyecto de ley a finales de la próxima semana en un Consejo de Gobierno extraordinario, como ya había apuntado LA NUEVA ESPAÑA.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, dio por descontado que habrá mayoría progresista para sacar adelante el nuevo presupuesto. "Intentaremos tener el presupuesto para finales de la semana que viene para aprobarlo en un consejo de gobierno extraordinario", afirmó tras la reunión del Ejecutivo celebrada en Llanera, condicionando el cierre técnico a los datos que aportaría horas después el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "es muy difícil presentar un presupuesto sin datos" estatales.
Barbón aprovechó también para defender la reforma fiscal del Ejecutivo, cuya aprobación definitiva se tramita en la Junta General y que cuenta con el rechazo del PP, Foro y Vox. El también líder socialista sostuvo que la reforma fiscal del Ejecutivo "beneficia a las rentas que declaren IRPF por debajo de los 55.000 euros" y solo sube el IRPF a quienes superen 175.000 euros. Según el presidente, este último tramo comprende 1.064 declarantes, por lo que "no llega al 1%" de las deckaraciones tributarias asturianas. "Nos sorprende que, por un 1%, quieran perjudicar a más del 99% de la población asturiana", dijo, al tiempo que aseguró que habrá mayoría progresista en la Cámara "que va a beneficiar a ese 99% frente a ese 1% de privilegiados".
El jefe del Ejecutivo reprochó al Partido Popular que "se levantase de la mesa" tras poner "un chantaje" ligado al tratamiento fiscal del 1% de mayores ingresos: "Si este 1% no se le beneficia, yo me levanto y me voy; se levantaron y se fueron", resumió Barbón.
En paralelo, lamentó que Foro "haya renunciado a ser una fuerza útil" y "prefiera desarrollar ese matrimonio no canónico" con los populares, en referencia al acuerdo rubricado entre ambas formaciones en el marco de la colaboración parlamentaria. El diálogo, señaló, continúa con la diputada Covadonga Tomé, con el objetivo de "avanzar en el acuerdo" en los próximos días.
Barbón anticipó que la vivienda tendrá mayor reflejo en el presupuesto. Recordó que el Plan Nacional de Vivienda conlleva un incremento sustancial de recursos para Asturias y pidió que los fondos de las comunidades que renuncien se reasignen a territorios dispuestos a ejecutarlos: "Nos ponemos en línea de cabeza". Reiteró el compromiso de seguir construyendo vivienda pública y el objetivo de llegar a las mil viviendas en esta legislatura, junto a programas como "Alquilamoste".
Avances en la batalla jurídica contra el peaje del Huerna
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, anunció que el Principado dará próximamente nuevos pasos en la batalla jurídica contra el peaje del Huerna. "Seguimos trabajando en el ámbito jurídico y habrá nuevas noticias en las próximas semanas", señaló tras la reunión del Consejo de Gobierno en Llanera este lunes. El presidente autonómico refirió que esos avances se refieren tanto sobre las iniciativas para reforzar la posición asturiana favorable a la eliminación del peaje o su bonificación, como en la batalla jurídica que se emprenderá también en el ámbito nacional.
Sobre las vías jurídicas para suprimir el peaje a la vista del dictamen de la Comisión Europea que considera nula la prórroga de la concesión, varias han sido las posiciones expresadas en los últimos días. Así, un estudio elaborado por profesores de la Universidad de La Coruña a petición de Somos Asturias sostiene que la concesión podría suprimirse fácilmente y sin perjuicio para las arcas públicas. Según los catedráticos Carlos Aymerich Cano y José Antonio Blanco Moa, "no hay motivos económicos ni jurídicos para suprimirlo", y el coste podría estimarse en en unos 285 millones de euros.
El que fuera ministro de Fomento y expresidente del Principado Francisco Álvarez-Cascos, recalca en un reciente artículo publicado en la web "Asturiasliberal" que sería "ilegal" cualquier intento de suprimir el cobro sin compensar a la concesioniaria. Para Cascos, "suprimir un peaje en una concesión sin devolver la inversión pendiente no es justicia social: es ilegalidad". Además, recalca que fue en 1997, cuando se inauguró el desdoblamiento del túneldl Negrón, cuando se decidió "suprimir el peaje hasta Benavente, proyectado por el PSOE".
