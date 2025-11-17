El Gobierno de Barbón ve avances para aprobar las cuentas, que perfilará esta semana

El Ejecutivo autonómico, formado por PSOE e IU, ve encaminada la negociación presupuestaria con la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé y espera aprobar el anteproyecto de ley a finales de la próxima semana en un Consejo de Gobierno extraordinario, como ya había apuntado LA NUEVA ESPAÑA.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, dio por descontado que habrá mayoría progresista para sacar adelante el nuevo presupuesto. "Intentaremos tener el presupuesto para finales de la semana que viene para aprobarlo en un consejo de gobierno extraordinario", afirmó tras la reunión del Ejecutivo celebrada en Llanera, condicionando el cierre técnico a los datos que aportaría horas después el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "es muy difícil presentar un presupuesto sin datos" estatales.

Barbón aprovechó también para defender la reforma fiscal del Ejecutivo, cuya aprobación definitiva se tramita en la Junta General y que cuenta con el rechazo del PP, Foro y Vox. El también líder socialista sostuvo que la reforma fiscal del Ejecutivo "beneficia a las rentas que declaren IRPF por debajo de los 55.000 euros" y solo sube el IRPF a quienes superen 175.000 euros. Según el presidente, este último tramo comprende 1.064 declarantes, por lo que "no llega al 1%" de las deckaraciones tributarias asturianas. "Nos sorprende que, por un 1%, quieran perjudicar a más del 99% de la población asturiana", dijo, al tiempo que aseguró que habrá mayoría progresista en la Cámara "que va a beneficiar a ese 99% frente a ese 1% de privilegiados".

El jefe del Ejecutivo reprochó al Partido Popular que "se levantase de la mesa" tras poner "un chantaje" ligado al tratamiento fiscal del 1% de mayores ingresos: "Si este 1% no se le beneficia, yo me levanto y me voy; se levantaron y se fueron", resumió Barbón.

En paralelo, lamentó que Foro "haya renunciado a ser una fuerza útil" y "prefiera desarrollar ese matrimonio no canónico" con los populares, en referencia al acuerdo rubricado entre ambas formaciones en el marco de la colaboración parlamentaria. El diálogo, señaló, continúa con la diputada Covadonga Tomé, con el objetivo de "avanzar en el acuerdo" en los próximos días.

Barbón anticipó que la vivienda tendrá mayor reflejo en el presupuesto. Recordó que el Plan Nacional de Vivienda conlleva un incremento sustancial de recursos para Asturias y pidió que los fondos de las comunidades que renuncien se reasignen a territorios dispuestos a ejecutarlos: "Nos ponemos en línea de cabeza". Reiteró el compromiso de seguir construyendo vivienda pública y el objetivo de llegar a las mil viviendas en esta legislatura, junto a programas como "Alquilamoste".