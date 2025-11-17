El HUCA busca jefes de servicio con empuje para atajar las listas de espera

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se halla en proceso de búsqueda de nuevos liderazgos con empuje en el bloque quirúrgico, un área de enorme relevancia estratégica directamente relacionada, por ejemplo, con el control de las listas de espera. Tres servicios esenciales de este ámbito están pendientes desde hace largo tiempo de la cobertura de sus respectivas jefaturas. Se trata de Anestesiología, Cirugía General y Traumatología. Son todas ellas áreas de una notable envergadura y con plantillas de médicos muy amplias.

Asimismo, han quedado vacantes recientemente las jefaturas de Oncología Radioterápica y Medicina Nuclear, dos de las piedras angulares en los tratamientos de cáncer que dispensa el complejo sanitario ovetense.

Según ha podido saber este periódico, los responsables sanitarios no verían con malos ojos que en algunos casos aparecieran candidatos ajenos al HUCA capaces bien de elevar el nivel de excelencia de las plantillas, bien de limar asperezas entre individuos o "bandos" que mantienen relaciones de tirantez o incluso de incompatibilidad.

Por otra parte, en el proceso de búsqueda de liderazgos de futuro está emergiendo a menudo como obstáculo poderoso la exigencia de dedicación exclusiva a los jefes de servicio y de sección, pues echa para atrás a médicos de prestigio y que tienen una actividad privada floreciente.

Una tercera observación previa hace referencia al marco político que condiciona la gestión sanitaria. En estos meses, y parece que hasta el segundo trimestre de 2026, está en proceso de transición el mapa sanitario de Asturias y, como derivada, un cierto baile de cargos directivos que genera un clima de incertidumbre y que tiende a demorar la adopción de medidas planificadoras impregnadas de cierta complejidad.

Traumatología.

De estas cinco jefaturas, sólo una se halla en proceso administrativo de cobertura: la del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, vacante desde la jubilación de Alejandro Braña en el verano de 2023. La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) del pasado 27 de octubre y el proceso ha de ser ejecutado en las próximas semanas. En ambientes hospitalarios se da como muy probable la candidatura de Daniel Núñez, responsable provisional del área desde la marcha de Braña. Y se da como casi seguro que habrá, al menos, un aspirante más cuya identidad no ha trascendido hasta el momento.

Anestesiología.

Es el servicio más numeroso del HUCA, con una plantilla orgánica de unos 75 médicos. Su relevancia estriba en su transversalidad en el funcionamiento de cualquier hospital. Está sin jefe de servicio desde hace largo tiempo y, como responsable en funciones, ejerce Félix Fernández (uno de los jefes de sección) desde hace más de seis años. Hasta la fecha no han trascendido identidades de posibles candidatos. En los ambientes hospitalarios se apunta la necesidad de un jefe o jefa dotado de una mano izquierda más que notable para gestionar un grupo humano intensamente reivindicativo.

Cirugía General.

El ambiente no es fácilmente manejable en el servicio de Cirugía General. Ya hace mucho tiempo que el clima interno de sus 30 médicos adjuntos y 15 residentes está muy falto de cohesión. José Granero se jubiló el año pasado. La intentada exploración de candidatos foráneos no ha llegado a buen puerto, al menos hasta la fecha. Si se convocara la jefatura, se considera muy factible que concurrieran, al menos, Ana Llaneza (actual jefa de la sección de Cirugía Mamaria) y Carmen García Bernardo (coordinadora del programa de trasplante de hígado). En el proceso selectivo de 2019, cuando el elegido fue el doctor Granero, se habían presentado otros cinco candidatos: Luis Barneo (ya jubilado), Estrella Turienzo, Lourdes Sanz, Carmen García Bernardo y José Ignacio Rodríguez. Varios de los aspirantes recusaron a diversos integrantes de la comisión de valoración. Finalmente, el proceso se resolvió sin mayores contratiempos.

Oncología Radioterápica.

En esta área se ha jubilado recientemente German Juan, jefe a lo largo de casi una década. La gerencia del HUCA ha nombrado una responsable provisional, y curiosamente no ha optado por ninguno de los jefes de sección: Ana Isabel Alonso y Luis Olay. La elegida ha sido Aránzazu Iglesias, más joven que sus otros colegas, decisión que algunos interpretan como un movimiento significativo de cara al futuro. No obstante, cuando la jefatura se convoque se considera muy factible que ambos jefes de sección se postulen al cargo.

Medicina Nuclear.

El jefe de los últimos tiempos, Francisco González, se ha trasladado a los servicios centrales de la Consejería de Salud. Ha sido designada responsable provisionales María Luz Domínguez. Lo que necesita esta área, indican los conocedores de la misma, es un futuro jefe o jefa que lidere una disciplina que está incorporando avances tecnológicos de alto impacto, como son el ciclotrón o las gammacámaras.