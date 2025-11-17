Las impactantes imágenes de las recientes auroras en Asturias: un fenómeno "difícil de ver y muy extraño"

El equipo de Allande Stars no deja de dar alegrías a los astrónomos, a los aficionados a esta ciencia y al público en general con las impactantes y bonitas imágenes que logran captar de la bóveda celeste. El último «regalo» de esta empresa asentada en Pola de Allande que lidera la astrofísica Lucía González han sido más de cuatro horas de auroras que se pudieron observar desde Asturias.

Fue la madrugada del pasado 12 de noviembre gracias a la cámara Allsky, del Zreiceda Remote Observatory (ZRO), instalada en Cereceda (Allande) por la empresa. «Capturó más de 4 horas de auroras fruto de una eyección de masa coronal emitida por el sol el día anterior», explican. «No es la primera vez en los últimos meses que tenemos la fortuna de observar auroras desde Asturias. Sin embargo, tampoco debemos acostumbrarnos porque se trata de un fenómeno muy difícil de ver en latitudes como las de España. De hecho, el evento de la semana pasada fue extremadamente raro».

Pero a Allande Stars no se les escapó. Para los entendidos y especialistas en la materia, esta es la explicación de lo que ocurrió: «Fue una potente fulguración solar de clase X5, procedente de la región activa 4274 en la superficie de esta estrella, que desencadenó un evento de nivel de suelo (GLE, por sus siglas en inglés) en el que partículas solares muy energéticas generaron una cascada de partículas detectables en la superficie terrestre».

Fenómenos en los polos

Más sencillo. Conocidas como auroras boreales en el hemisferio norte y auroras australes en el sur, son fenómenos que ocurren cuando partículas cargadas del viento solar chocan con la atmósfera terrestre, explica Alejandra Rueda, portavoz de Allande Stars. «Estas partículas son desviadas hacia los polos por el campo magnético de la Tierra, creando las espectaculares luces que asociamos a paisajes como los de Islandia, Noruega, Suecia o Finlandia. Sin embargo, durante períodos de intensa actividad solar, como el que estamos viviendo, estas auroras pueden observarse en latitudes más bajas».

Imagen de las auroras captada desde Allande, el 12 de noviembre. / Allande Stars

Fue el caso de días atrás en Asturias y, concretamente, en Allande, un territorio privilegiado para observar las estrellas dada la baja contaminación lumínica. «Este tipo de eventos ocurre solo unas pocas veces por ciclo solar y, en particular, el que vivimos hace unos días se sitúa entre los de mayor magnitud en los últimos 20 años», añade Rueda. Hace algo más de un año, en octubre de 2024, ya se vivió un episodio similar en Asturias, donde desde muchos puntos de la región se pudo observar el fenómeno.

El sol sigue ciclos de actividad de unos 11 años de duración, aproximadamente. «Actualmente nos encontramos saliendo del pico de máxima actividad del llamado Ciclo 25. Esta actividad se manifiesta en forma de erupciones y manchas solares que incrementan el flujo del viento solar hacia la Tierra y, por lo tanto, la probabilidad de observar auroras», explican en Allande Stars.

Métodos de predicción

Los interesados en «perseguir» auroras están de suerte porque hay métodos para predecirlas, como el índice K planetario que mide su intensidad. «Se trata de un indicador de perturbaciones geomagnéticas monitorizado por organizaciones como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), que ayuda a predecir la aparición de auroras en diferentes partes del mundo», reseñan. Se puede consultar en la página del Centro de Predicción de Meteorología Espacial, que recoge su evolución cada tres horas, o a través de la aplicación My Aurora Forecast, «muy útil» para salir a «cazar auroras» cuando las probabilidades de verlas sean más altas.

Equipo de Allande Stars. / Irma Collín

Ciencia desde la zona rural

Pero si no, en Allande Stars hacen el trabajo. Porque, como explican, imágenes como las captadas el pasado 12 de noviembre «nos sirven para mostrar cómo, desde la zona rural, especialmente en lugares con cielos oscuros, también podemos hacer Ciencia. Mantendremos los ojos muy abiertos para capturar los próximos eventos astronómicos que nos regale el cielo en la zona rural». Palabra de astrónomos.