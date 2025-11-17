Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día mundial de los Derechos de la Infancia

La juventud asturiana pide la palabra

Cuatro adolescentes dialogarán con el presidente Adrián Barbón en el Club LA NUEVA ESPAÑA sobre su relación con las nuevas tecnologías y cómo erradicar la violencia, en un acto en colaboración con Unicef

Un momento del acto del año pasado, en Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo. | LUISMA MURIAS

Mariola Riera

Oviedo

"Paque nos escuchen". Se puede decir más alto pero no más claro. La infancia y adolescencia asturianas quieren eso, que los mayores les escuchen, atiendan sus necesidades, sepan de sus temores, conozcan sus anhelos y, en definitiva, les hagan caso. Todo el caso que se merecen como ciudadanos de pleno derecho. Cuestión que se reivindican cada año, el 20 de noviembre, cuando se conmemora el Día mundial de los Derechos de la infancia y adolescencia.

Por este motivo, cuatro jóvenes asturianos tendrán oportunidad de transmitir sus inquietudes el próximo miércoles, 19 de noviembre, al presidente del Principado, Adrián Barbón. Será durante el acto "Paque nos escuchen" en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo, organizado por el periódico con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado y Unicef Asturias.

Temática

El título hace referencia al lema del Plan de participación juvenil del Principado. Los cuatro adolescentes proceden de distintos grupos de participación: Nahia Fidalgo, de Mieres; Carmen Pérez, de Avilés; Mario Murillo, de Laviana; y Sofía Barreiro, de Castrillón. La charla con el Presidente asturiano tendrá dos bloques: Infancia digital y promoción del buen trato; y erradicación de la violencia contra la infancia.

El acto –de entrada libre hasta completar aforo– comenzará a las 19 horas. Tras unas palabras de bienvenida por parte de un representante de LA NUEVA ESPAÑA, intervendrán Ignacio Calviño, presidente de Unicef Asturias; y Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales. Acto seguido será el diálogo de Adrián Barbón con los adolescentes.

