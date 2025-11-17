La nueva fecha que se maneja para la llegada de los nuevos trenes AVE por los que espera Asturias (aunque Transportes quiere que sea antes)

El sector ferroviario mira con especial atención a los trenes de alta velocidad modelo 107, fabricados por la compañía Talgo, que se encuentran en fase de pruebas y podrían aumentar las frecuencias del AVE en Asturias.

Estos trenes, encargados por Renfe, están llamados a dar un salto muy importante en el servicio en un momento marcado por la falta de material rodante a nivel nacional. Los 107 acumulan retrasos –ya deberían estar operativos– y nadie se atreve todavía a ofrecer una fecha oficial de puesta en servicio, especialmente tras lo sucedido con los 106, los Avril, que operan en el Principado y que encadenaron numerosos anuncios de estreno que luego no se cumplieron.

En estos momentos, los trenes continúan sometiéndose a las pruebas exigidas antes de poder circular y, según fuentes ferroviarias consultadas, no se prevé que los 13 convoyes encargados estén en servicio antes del segundo trimestre de 2027. Esa es la fecha que se maneja en el sector ferroviario, aunque no cuenta con confirmación oficial.

Un tren 107, por dentro / LNE

En el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, que a través de Renfe gestiona el encargo, se presiona para disponer cuanto antes del material rodante y se confía en que los convoyes estén listos a lo largo de 2026. Sin embargo, por el momento existen pocas certezas de que ese plazo pueda cumplirse.

En el Gobierno central empieza ya a deslizarse cierto malestar por este nuevo retraso de Talgo. "Los 107 tendrían que haber llegado y seguimos sin fecha de entrega", aseguró Puente hace semanas en un acto de Renfe. El retraso por los 106 provocó un enorme choque entre Talgo y el Ministerio, que elevó una reclamación de 116 millones por los retrasos, aún por resolverse.

Así son los trenes

La confección de los trenes 107, capaces de circular en ancho variable –característica indispensable actualmente para operar en el corredor asturiano–, ha sido especialmente particular y distinta a la de otros convoyes. Estos trenes proceden de la reforma de coches de la serie 7 de Talgo, que operaban bajo la marca comercial "Trenhotel" y que fueron diseñados en su día para servicios nocturnos, hoy prácticamente en desuso.

Renfe encargó a Talgo en 2018 la reforma de más de un centenar de coches, a los que se añadiría la cabeza tractora utilizada por los 106. Ese diseño permitiría elevar la velocidad de los 220 kilómetros por hora hasta superar los 300.

El contrato contemplaba la fabricación final de 13 trenes completos, ampliables a 19 si se ejecutaban todas las opciones, con un valor total de 107 millones de euros.

Los 107 ofrecerán, por tanto, prestaciones prácticamente idénticas a las de los trenes 106, el AVE convencional que opera ahora en Asturias, aunque con capacidad para 405 pasajeros, frente a los 507 del Avril y los 581 del Avlo (AVE de bajo coste). Actualmente, en Asturias operan tres tipos de trenes: el AVE convencional, el Avlo y el Alvia, este último ya presente antes de la apertura de la Variante y con capacidad para 299 usuarios.

Cuando entren en servicio, los trenes 107 supondrán un alivio para una red necesitada de nuevos vehículos. Su reparto entre las diferentes comunidades autónomas será entonces el gran debate político y técnico. La distribución, que dependerá de Renfe, aún no está decidida ni anunciada y responderá a las necesidades de cada línea.

El ministro Puente ya abrió la puerta en mayo del año pasado a enviar estos trenes a Galicia si los Avril no cubrían toda la demanda o las frecuencias resultaban insuficientes. Esos planes incluían también a Asturias, donde la ocupación del AVE supera en muchas líneas el 90 % y el Principado prevé solicitar nuevas frecuencias con Madrid. Los trenes 107, en consecuencia, apuntan a ser de vital importancia para la región.