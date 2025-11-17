PODCAST: desmontando mitos de la nutrición deportiva, de la mala fama de los hidratos a los errores que cometemos antes y después de entrenar
En esta nueva entrega del podcast de masymas "Queremos ayudarte", el nutricionista deportivo Pablo Egüen profundiza en las creencias más frecuentes sobre alimentación y deporte
L. L.
En este episodio de "Queremos Ayudarte" desmontamos con el nutricionista deportivo Pablo Egüen algunos de los mitos más frecuentes sobre alimentación y deporte.
Para ello, hablamos de la mala fama de los hidratos de carbono y por qué son clave en el rendimiento, los errores habituales antes y después de entrenar (ayuno, desayunos pesados o mal combinados), el uso (y abuso) de suplementos y geles energéticos, dietas cetogénicas, ayuno intermitente y cuándo pueden tener sentido, qué comer según el tipo de ejercicio y la hora del día y por qué organización, descanso y realismo son tan importantes como las calorías.
Además, reflexionamos sobre cómo el sedentarismo, la desinformación y los hábitos poco sostenibles pueden alejarnos del bienestar… incluso aunque entrenemos.
Un episodio claro, útil y directo, para deportistas ocasionales, aficionados al gimnasio o simplemente personas que quieren cuidarse de forma sensata.
Escúchalo a continuación
