El senderista muerto en Teverga, un conocido piloto de rallies de León

El senderista muerto el pasado domingo en la zona de Gradura, en Teverga, es el conocido piloto de rallies leonés Carlos Fernández Vecín, de 45 años, según medios de la comunidad vecina. Natural de Ponferrada, la noticia del fallecimiento del corredor de la escudería Team Repauto ha sembrado el luto entre los aficionados del mundo del motor. Fernández Vecín murió durante el rescate, mientras era trasalado al Hospital Universitario de Asturias (HUCA).

El piloto sufrió una caída de entre 300 y 400 metros en la zona de Gradura, frente al sector de escalada del Covachón, según informó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). El aviso se recibió en el Centro de Coordinación de Emergencias a las 13.04 horas. Una cordada de escaladores localizaron al leonés "despistado con un móvil", e instantes después le vieron precipitarse al vacío. No estaba haciendo escalada, sino senderismo.

De inmediato, el SEPA movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado, así como a efectivos del parque de Proaza, que salieron con el furgón multisocorro hacia la zona. Los rescatadores le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) e inmovilización. Posteriormente, se efectuó una operación de grúa para izar al herido y a la médica-rescatadora hasta la aeronave, que emprendió rumbo al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Fue durante el traslado cuando el hombre resultó finalmente fallecido.

El helicóptero aterrizó en la zona de la depuradora de Entrago, donde aguardaba una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, que se hizo cargo del cuerpo.

El incidente obligó a activar al GREIM de Mieres y al Servicio Aéreo de la Guardia Civil, desplazándose al lugar junto con efectivos de Policía Judicial de Oviedo, con el objeto de iniciar las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, así como realizar la correspondiente inspección ocular. Una vez identificado plenamente el cadáver fue evacuado a las 17,52 horas al Instituto de Medicina Legal, para realizarle la correspondiente autopsia.