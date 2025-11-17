Vacuna de la gripe en Asturias: una semana más con turno de tarde y sin necesidad de cita previa
La iniciativa, que ha facilitado la aplicación de la profilaxis a 19.359 personas en dos semanas, se mantendrá en 30 centros de salud y consultorios distribuidos por todas las áreas sanitarias
El Servicio de Salud del Principado (Sespa) prorroga una semana más la vacunación contra la gripe por las tardes y sin necesidad de cita previa en 30 consultorios o centros de salud de todas la áreas sanitarias.
Esta iniciativa, que persigue favorecer la inmunización, ha facilitado la aplicación de la profilaxis a 19.359 personas en sus dos primeras semanas en vigor.
El objetivo del Sespa es aumentar la protección de los colectivos para los que se recomienda la vacuna: población de 60 años y más, residentes en centros sociosanitarios, mujeres embarazadas, menores de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión y profesionales sanitarios y sociosanitarios
Prevención frente a cuadros graves
La Consejería de Salud recuerda a los ciudadanos que "la gripe puede causar complicaciones graves, especialmente en personas mayores, niñas y niños pequeños y en quienes padecen enfermedades crónicas". Y añade: "Las vacunas constituyen la mejor herramienta para prevenir la enfermedad y son seguras y eficaces".
La profilaxis ofrece "una protección individual que evita complicaciones y hospitalizaciones", al tiempo que aporta seguridad colectiva, ya que una buena cobertura vacunal ayuda a contener la circulación del virus, enfatiza la Administración sanitaria.
