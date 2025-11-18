El amargo (y complicado) momento de la miel en Asturias: “Estamos al límite”, claman los productores
Los apicultores piden una reunión urgente con el Consejero de Medio Rural, al que advierten: “El sector puede desaparecer”
Los apicultores asturianos acaban de lanzar un grito desesperado. “Estamos al límite. El sector no aguanta más”, claman los socios de Promiel, la Federación Asturiana de Apicultores y de la IGP Miel de Asturias. Sus representantes reclaman una reunión “urgente” con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, porque después de un año nefasto para la producción apícola en la región ahora la gota que ha colmado el vaso es la ausencia de todo tipo de ayudas para el sector, compuesto por unos 1.500 profesionales que se ocupan de unos 30.000 colmenares.
Aseguran que atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente y advierten de que la falta de subvenciones y los errores administrativos de la Consejería de Medio Rural están poniendo en riesgo la continuidad de cientos de explotaciones en Asturias.
Sin ayudas
Es la última puntilla a los apicultores regionales, que suman una larga lista de problemas: daños de la sequía, daños por los incendios forestales de verano que arrasaron colmenas enteras, el aumento del avispón asiático debido a los problemas con la empresa contratada para retirar los nidos (desde antes de verano no hay actividad, aseguran), el impacto de la varroa…
“Esto se suma a una cadena de fallos en la tramitación de las ayudas autonómicas y estatales que ha dejado a los apicultores asturianos en una situación de absoluta indefensión, mientras otras comunidades autónomas ya han articulado apoyos económicos efectivos”, explican las asociaciones.
En Asturias, los apicultores han quedado excluidos de las ayudas por incendios y tampoco han sido incluidos en las del Ministerio, “a diferencia de otras autonomías”. Las ayudas agroambientales siguen sin resolverse. “Y lo más grave, las de la Intervención Sectorial Apícola, fundamentales para la lucha contra la varroa, continúan sin resolución debido a fallos administrativos internos”.
Los productores quieren que Marcelino Marcos les escuche y, lo más importante, les de alguna solución inmediata. Porque si no Asturias “podría sufrir un retroceso irreversible en la producción de miel, la polinización y la biodiversidad asociada a las abejas”.
