Las reducciones de capital de empresa aumentan en Asturias, que lidera el ranking nacional

El plan de reestructuración de Duro Felguera que aprobó el pasado viernes la junta general de accionistas de la centenaria compañía, y que está pendiente del visto bueno del juez, prevé una "operación acordeón" con una reducción y un aumento de capital simultáneos para compensar las pérdidas, sanear el balance y capitalizar la nueva financiación de 10 millones de euros que aportará el grupo mexicano Prodi para la continuidad del negocio. En lo que va de año, las reducciones de capital, vinculadas en muchos casos a pérdidas, se han incrementando de forma notable en Asturias, mientras que las ampliaciones han caído.

En concreto, en los primeros diez meses del año, en Asturias se han registrado reducciones de capital por un valor de 165,08 millones de euros, lo que supone un fuerte incremento del 342% con respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos que ha recopilado el Centro de Estudios de Experian (compañía global de datos y tecnología) a partir de la información del Registro Mercantil. En algunas ocasiones, estas reducciones de capital se realizan para devolver aportaciones a los accionistas cuando la empresa va bien; pero en la mayor parte de los casos se realizan para absorber pérdidas y para evitar que el patrimonio neto sea inferior al capital social.

Por su parte, las ampliaciones de capital suelen realizarse para dar entrada de nuevos inversores o capitalizar reservas, para financiar el crecimiento o para mejorar la solvencia. En Asturias se registraron en los diez primeros meses del año ampliaciones de capital por un valor de 163,01 millones de euros, lo que supone un descenso del 52%.

El aumento de reducciones de capital y el descenso de ampliaciones ha provocado que de enero a octubre el saldo de capital social suscrito en Asturias sea negativo en poco más de dos millones de euros, frente al balance positivo de 8.329 millones registrado en el conjunto de España.

En ninguna otra comunidad autónoma se ha registrado un incremento de las reducciones de capital tan notable como en Asturias. Su tasa de crecimiento del 342% es muy superior a la del 229% registrada en Cataluña o del 194% del País Vasco. Por contra, el mayor descenso se registró en Murcia, con una caída de las reducciones del 89%.

En cuanto a las ampliaciones de capital, Asturias es la segunda región que registra un mayor descenso. Su tasa de recorte del 52% solo es superada por Cantabria con el 66%.

En el conjunto de España, las ampliaciones de capital se redujeron el 2% y las reducciones aumentaron un 24%. Los sectores que más operaciones de capital registran en los diez primeros meses del año son actividades inmobiliarias con 4.435 operaciones, actividades profesionales científicas y técnicas con 3.147 operaciones y comercio al por mayor con 3.135 operaciones.