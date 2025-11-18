El clamor contra "la mochila fiscal más pesada de Europa" une a la empresa asturiana

Los empresarios asturianos clamaron ayer contra la "pesada mochila fiscal" que soportan los habitantes de la región, y que en el plano productivo se traduce en un "freno" a la llegada de inversiones y a la atracción de talento, en particular de directivos cualificados.

Éste es el mensaje en el que coincidieron los participantes en el foro sobre "Empresa y fiscalidad en Asturias" celebrado en el Club LA NUEVA ESPAÑA. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), los responsables de las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés y el presidente de la Asociación Empresa Familiar de Asturias calificaron de "mero eslogan" la denominada "vía fiscal asturiana", auspiciada por el Gobierno regional. Asimismo, apostaron por una bajada de gravámenes que atraiga proyectos y capitales, propicie un arraigo de los grandes patrimonios y, como consecuencia, provoque un aumento de la recaudación de las administraciones públicas que permita una mejora de los servicios que prestan.

Ante un auditorio configurado mayoritariamentepor profesionales de la empresa y la economía, condujo el acto la periodista de LA NUEVA ESPAÑA Amor Domínguez, quien señaló que la coyuntura actual es "especialmente oportuna" para hablar de fiscalidad en sintonía con el debate que se desarrolla en la Junta General del Principado y que "puede traducirse en decisiones reales".

Foro sobre "Empresa y fiscalidad en Asturias" celebrado en el Club LA NUEVA ESPAÑA / Luisma Murias

Abel Fernández, decano del Colegio de Economistas de Asturias, estableció el marco de reflexión con una ponencia en la que destacó que el Gobierno de Asturias "sigue sin deflactar las tarifas de los impuestos, lo que significa aumentar la recaudación por la vía de un impuesto invisible".

Desde la FADE, su presidenta, María Calvo, indicó que el actual modelo fiscal "perjudica la competitividad" de las empresas asturianas y "no nos permite competir". En el ranking de las 17 comunidades autónomas, los diversos parámetros del sistema fiscal asturiano están situados "los últimos o los penúltimos", denunció la presidenta de la FADE, quien denunció el singular perjuicio que se inflige "a las pymes, a las micropymes y a los autónomos, porque el sistema fiscal consume todos sus recursos y les impide invertir y crecer".

Uno de los grandes lastres del tejido empresarial de la región lo constituye, a juicio de María Calvo, "la baja productividad", y los motivos son que "el tamaño empresarial es reducido" y que la inversión en I+D está situada "por debajo de la media". La presidenta de la FADE planteó como "imprescindible" una fórmula: "Liberar recursos para crecer". Señaló que la fiscalidad "es parte de la política industrial y de la política demográfica" e hizo hincapié en que la Administración del Principado "tiene unas cuentas saneadas", por lo que "podemos permitirnos" una reducción de impuestos. "No se entiende por qué seguimos gravando por encima de la media", argumentó María Calvo.

José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, propuso el lanzamiento de "una mesa de diálogo con el Gobierno del Principado para razonar sobre el escenario fiscal de Asturias". A juicio de Ferreira, "deben ser escuchados tanto el tejido empresarial como quienes tienen conocimientos técnicos" en la materia

El empresario ovetense subrayó que los asturianos "soportamos una fiscalidad ideológica, que no tiene propósito más allá de castigar a aquellas personas que contribuyen de manera más decidida al crecimiento de la región".

Ferreira sostuvo que los habitantes de la región están expuestos al "esfuerzo fiscal más insoportable de toda Europa, posiblemente", lo que los condena "a la cola de España". Como fruto de esta estrategia, las empresas asturianas "cargan con una pesada mochila fiscal para competir con el resto de comunidades, de países de Europa y del mundo, lo cual les resta competitividad".

Según el vicepresidente de la Cámara de Comercio ovetense, "Asturias debe liberarse de esta fiscalidad ideológica y apostar por una fiscalidad inteligente". Y apostilló José Manuel Ferreira: "Por ejemplo, lo más urgente dentro de la reforma del IRPF es deflactarlo".

Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, aseveró que, debido a los elevados impuestos, "hay personas en Asturias que trabajan seis meses al año gratis". El empresario avilesino remarcó la "desventaja" de las empresas de la región "con respecto al resto de España y a las comunidades vecinas".

A juicio de González, la vía fiscal asturiana "no es más que un eslogan publicitario, con deducciones que muchos contribuyentes desconocen". Y en el ámbito político, "en el Parlamento asturiano se habla más de ideología que de fiscalidad".

Pedro López, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, hizo hincapié en que la fiscalidad vigente en Asturias "sólo se puede definir con una palabra: es desincentivadora". Asimismo, "impide crecer, genera desarraigo entre las segundas generaciones de las empresas y, en definitiva, penaliza el futuro productivo de Asturias".

El empresario gijonés echó la vista atrás: "Asturias estuvo a la cabeza y ahora está en la cola de la atracción industrial". Indicó que "esto no va de ideologías". Y quiso aclarar que los empresarios "queremos pagar impuestos", pero con la premisa de que bajando los gravámenes "recaudamos más y podemos tener un mejor Estado del bienestar". Acerca de la fiscal asturiana, afirmó que es "un eslogan" y apostilló: "No queremos una vía fiscal asturiana, sino una vía fiscal homogénea".

Íñigo Cabal, presidente de la Asociación Empresa Familiar de Asturias, aportó la perspectiva de este sector productivo. Según su punto de vista, Asturias lleva muchos años "en una línea que no es la acertada". Como concreción, señaló que "el impuesto de las grandes fortunas tiene diez contribuyentes en Asturias". Y prosiguió: "¿Dónde están los demás? Se nos están yendo los grandes patrimonios. Y eso es lo que al final genera riqueza y consumo. Queremos pagar impuestos en Asturias, por supuesto, pero pagar impuestos justamente y en igualdad de condiciones con relación al resto de los territorios". "Es un error ahuyentar a los grandes patrimonios", reiteró.

Cabal indicó que el impuesto de sucesiones "es pura ideología" y de la vía fiscal asturiana detalló que "las deducciones que recoge ya estaban antes". Asimismo, reclamó "más seguridad y una fiscalidad atractiva" que propicie la llegada a la región de "proyectos de más envergadura y más interesantes para los jóvenes".

Gonzalo Martínez Peón, director del periódico, fue el encargado de abrir el acto, y destacó el marco de diálogo y debate que propician foros como el celebrado ayer en el marco del club LA NUEV ESPAÑA, un espacio "para que todos los protagonistas" puedan expresar su parecer e intercambiar opiniones . Martínez Peón incidió en la relevancia de abordar análisis sobre sobre la fiscalidad, debido, entre otras razones, a la "creciente disparidad" entre comunidades autónomas. Asimismo, recalcó la importancia de diseñar un modelo fiscal compatible con "unos servicios de calidad y una educación y una sanidad de excelencia", pero siempre sobre la base de un modelo productivo que "genere riqueza" y "multiplique exponencialmente la actividad".

Abel Fernández: "Los lastres son la presión fiscal y el coste de la energía"

Abel Fernández, decano del Colegio de Economistas de Asturias, se mostró este martes escéptico acerca de las virtudes de la denominada "vía fiscal asturiana". Y razonó su recelo: "Realmente no entiendo qué diferencias hay en Asturias. Todas las comunidades autónomas, absolutamente todas, hablan de deducciones personales y familiares. En Asturias aplicamos 26, pero hay comunidades autónomas que aplican más".

Autor de numerosos estudios sobre fiscalidad, Abel Fernández fue el encargado de abrir el foro sobre "Empresa y fiscalidad en Asturias", celebrado en el Club LA NUEVA ESPAÑA y que incluyó un debate en el que intervinieron representantes de las principales entidades empresariales de Asturias. El decano de Colegio analizó el panorama impositivo actual, tanto desde la perspectiva comparada entre España y Europa como en relación con el entorno nacional, con especial énfasis en las similitudes y diferencias entre Asturias y las regiones limítrofes: Galicia, Cantabria y Castilla y León.

Fernández indicó que España se enfrenta al reto de implantar un modelo de impuestos que garantice servicios y a la vez sirva para crear empleo y atraer inversión. Si bien la "presión fiscal" en España es inferior a la media europea, el "esfuerzo fiscal" de los españoles es "un 17 por ciento superior" debido a la menor renta percápita de los españoles.

"Esto implica que los españoles destinan una proporción significativamente mayor de sus ingresos a la financiación del Estado en comparación con otros países de la UE. El esfuerzo fiscal elevado afecta negativamente a la competitividad del país, desincentiva la inversión extranjera y merma la captación de talentos", resumió el decano de los economistas asturianos.

A juicio de Abel Fernández, el sistema fiscal español, "complejo y farragoso", podría "comprometer el desarrollo futuro", lo que hace deseable "una reforma" del mismo que, entre otras medidas, reduzca la progresividad del IRPF. En Europa, el tipo máximo del impuesto de la renta está situado en el 40 por ciento, en algunas comunidades autónomas españolas en el 50 por ciento y en Asturias "nos vamos a ir hasta el 50,5 por ciento". ¿Consecuencia? "Puede frenar la atracción del talento, especialmente de profesionales altamente cualificados que podrían encontrar sistemas fiscales más atractivos en otros estados. Además, la complejidad del sistema, con numerosas deducciones y exenciones, dificulta su gestión y genera incertidumbre jurídica, lo que puede suponer una barrera para la inversión extranjera", precisó Abel Fernández.

"La competitividad fiscal en España está en una situación compleja; se necesita adaptar el sistema tributario a las necesidades del marco global", señaló el decano de los economistas de la región. Fernández se mostró particularmente preocupado con el impuesto sobre patrimonio: "Si bien genera cierta recaudación, realmente escasa en términos generales, puede obstaculizar la inversión y además está provocando fuga de capitales", reflexionó. El panorama, a juicio del decano del Colegio de Economistas, empeora cuando se decide no solamente mantener el impuesto sobre patrimonio, sino además crear "una nueva figura impositiva similar y complementaria, como es el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas".

En el análisis de los distintos impuestos en Asturias y las regiones vecinas, la presión en el Principado arroja cifras globalmente más altas. Y en relación a los factores de competitividad de la economía asturiana, Abel Fernández citó los resultados del "Económetro" que cada año elabora el Colegio de Economistas entre sus colegiados. De esta encuesta se deriva que los tres elementos percibidos como lastres más determinantes en los dos últimos años son "la presión fiscal, el precio de la energía y los costes salariales".

Como ejemplo concreto de la efectividad de la bajada de impuestos, el decano del Colegio de Economistas de Asturias indicó que Portugal ha reducido recientemente el impuesto a la compra de bicicletas y la consecuencia es que "se están trasladando españoles a adquirir ese producto a Portugal".