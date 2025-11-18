La conexión de la eólica marina en el occidente de Asturias incluye 84 kilómetros de líneas de alta tensión en la costa: estos son sus trazados

Dos nuevas subestaciones eléctricas en los concejos de Coaña y Vegadeo y una línea de alta tensión de 84 kilómetros que discurrirá cerca de la rasa costera del extremo occidental de Asturias. Todas estas infraestructuras eléctricas, que necesitarán una inversión de 38,3 millones de euros, serán necesarias para que en el futuro se puedan conectar a la red los parques eólicos marinos flotantes que se prevén en aguas del occidente de la región.

Las zonas para la eólica marina.

El plan de ordenación del espacio marítimo (POEM) en el Cantábrico que ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incluye en Asturias tres zonas con alto potencial para la instalación de parques eólicos marinos. Esas áreas se encuentran en la vertical de la costa de Gijón (denominada NOR-9 y con 151 kilómetros cuadrados de extensión), en la vertical de las costas de Valdés y Navia (NOR-8 y con 80 kilómetros cuadrados de extensión) y en la vertical de las costas de Tapia de Casariego y El Franco (denominada NOR-7 y con 104 kilómetros cuadrados).

La planificación.

España prevé instalar entre 1.000 y 3.000 megavatios de eólica marina en 2030, según la "Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar" aprobada en diciembre de 2021. Y la Estrategia de Transición Energética Justa del Principado de Asturias también da un papel protagonista a la eólica marina con una previsión de 700 megavatios en 2030.

Los proyectos de parques.

Antes de conocerse incluso los POEM definitivos, algunas empresas se lanzaron ya a presentar propuestas para parques eólicos marinos flotantes en las costas del Noroeste, sobre todo en Galicia. En Asturias, solo la compañía Abei Energy ha registrado dos proyectos de eólicos marinos flotantes frente a las costas de Navia y Tapia de Casariego; pero la alianza Ocean Winds, formada por EDP y Engie, también ha mostrado interés por desarrollar parques eólicos marinos frente a la costa occidental del Principado. De hecho, incluso llegó a presentar alegaciones en las revisiones del vigente plan estatal de infraestructuras de transporte eléctrico para que se aceleraran los proyectos necesarios para que los futuros parques eólicos marinos del occidente de Asturias pudieran tener conexión a la red.

La demanda de conexiones.

La autopista energética que une Asturias y Galicia, la línea Grado-Pesoz-Boimente, discurre muy alejada de la costa, por lo que se necesitan nuevas infraestructuras si se quieren instalar aerogeneradores flotantes en el Occidente, un problema que no ocurre con la zona reservada para eólica marina frente a la costa de Gijón. El Gobierno del Principado incluyó entre sus demandas de refuerzo de la red eléctrica de Asturias –junto al anillo central– las conexiones para la eólica marina en el occidente. La petición ha sido recogida y figura en la "Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030", que está en información pública.

La propuesta del Gobierno.

El plan que ha lanzado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para atender la integración de la eólica marina en el occidente de Asturias tiene como punto neurálgico Jarrio, en el concejo de Coaña, donde se prevé la construcción de una nueva subestación eléctrica que estará equidistante de las dos áreas aptas para la instalación de parques eólicos marinos flotantes en el occidente de Asturias. Será el punto de conexión en tierra de los parques eólicos flotantes, donde llegarán los cables submarinos. Desde la subestación de Jarrio partirá una nueva línea de alta tensión de doble circuito de 400 kilovoltios que discurrirá paralela a la línea de costa hasta la localidad de Abres, en el concejo de Vegadeo, donde se prevé la construcción de una segunda subestación eléctrica. De esa infraestructura partirá un tramo de línea de alta tensión menor que ya conectará en la provincia de Lugo con la autopista eléctrica entre Galicia y Asturias, en su tramo Boimente-Pesoz. Las nuevas líneas de alta tensión de 400 kilovoltios entre Jarrio y la conexión con el eje Galicia-Asturias tendrán una longitud de 84 kilómetros, según la planificación de redes con horizonte 2030.

La inversión y los plazos.

La inversión prevista para construir las dos nuevas subestaciones eléctricas de Jarrio y Abres y las nuevas líneas de alta tensión es de 38,3 millones de euros. La subestación de Abres y su conexión con la línea Boimente-Pesoz están previstas para el año 2027, mientras que la subestación de Jarrio y su conexión con Abres están previstas para 2029.