Los cronistas asturianos se “rearman” en Quirós: todo el contenido de su próxima cumbre

La Asociación de Cronistas oficiales de Asturias (ACOA) se reunirá en Quirós este próximo sábado, día 22, buscando dar un impulso al colectivo y visibilizar su trabajo. Esta será la primera asamblea anual que se hace fuera de Oviedo con el fin de dar a conocer las actividades del colectivo. Este evento se desarrollará en la Casa de la Cultura de la capital quirosana, Bárzana.

Actualmente los cronistas oficiales de Asturias son una treintena representando a otros tantos municipios, salvo los tres concejos de Los Oscos que se agrupan en un solo cronista. La nueva junta directiva presidida por Fernando Delgado, cronista de Morcin, pretende potenciar este cargo, honorifico e investigador, y aumentar el número de cronistas oficiales en Asturias incrementando a su vez la presencia femenina, actualmente tan solo tres mujeres ocupan este puesto.

Reuniones

Con la pretensión de dar a conocer la figura e importancia de este colectivo, para que todos los municipios asturianos cuenten con un cronista oficial, se han llevado a cabo reuniones con Adrián Barbón, presidente del Principado; con Juan Cofiño, presidente de la Junta general; y con la presidenta de la Federación asturiana de concejos, Cecilia Pérez.

A partir de las doce del mediodía se celebrará la asamblea anual donde se comunicarán varios informes por parte del presidente, el secretario y el tesorero. Tendrán cabida también las propuestas de actividades para el año 2026.

Asamblea

A partir de la una la jornada será abierta para el publico en general. Dos investigaciones de los cronistas de Lena y Quirós aportaran informaciones sobre “La etimología de los nombres de los 78 concejos de Asturias” a cargo del lenense Xulio Concepción. La charla de su homólogo quirosano versará sobre “La emigración a Quirós en el siglo XIX durante la industrialización del municipio”. Ha confirmado la asistencia a esta jornada divulgativa el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño.

A continuación, se hará un sentido homenaje a nueve cronistas fallecidos, estarán presentes sus familiares, se les entregará una placa conmemorativa para recordar su labor durante muchos años al servicio de sus municipios.

La figura del cronista fue evolucionando con los tiempos. Tiene una honda tradición histórica que parte de la Edad Media. Es en ocasiones una figura muy similar al historiador, aunque presenta diferencias como documentar acontecimientos, pequeñas historias locales, tradiciones y costumbres. Asimismo, desarrolla un trabajo de recopilación de fuentes que servirán para tejer la historia pasada, la actual y diseñar proyectos para un futuro de la tierra donde ejerce su función. El cronista debe reunir una serie de requisitos básicos para que su labor sea válida: veracidad. independencia. Objetividad e integridad. Su cargo es honorifico, no remunerado y vitalicio.