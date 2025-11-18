La Delegación del Gobierno actualiza su protocolo de invierno ante el temporal que dejará nieve a 400 metros o incluso por debajo

Este miércoles puede comenzar a nevar en cotas de 1.000 metros, con acumulaciones de diez centímetros, previsión que empeora para el jueves, con nieve a 400 metros y acumulaciones de 20 centímetros, eso sí, en los Picos de Europa. Según diversas instancias, puede llegar a nevar en Oviedo, e incluso en la costa cantábrica. El miércoles hay aviso amarillo en la cordillera a partir de las seis de la tarde, y el jueves el nivel de alerta de Aemet sube a naranja durante todo el día. Urge por tanto prevenir. La Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias y la Dirección General de Tráfico (DGT) han actualizado el Protocolo de Coordinación ante Nevadas y otros Fenómenos Meteorológicos Adversos que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado durante la campaña 2025-2026. Además, coincidiendo con el temporal, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias realizará esta semana, entre el 17 y el 21 de noviembre, una Campaña Especial de control y Vigilancia de neumáticos y las luces.

El Protocolo tiene como finalidad reforzar la coordinación entre los distintos órganos de la Administración General del Estado en el desempeño de sus funciones para garantizar la vialidad y la seguridad de los desplazamientos en la Red de Carreteras del Estado ante la posible aparición de nevadas u otros fenómenos meteorológicos extremos. Su objetivo es minimizar el riesgo de accidentes o alteraciones en las condiciones de circulación, establecer las restricciones de tráfico necesarias hasta que se restablezca la normalidad y asegurar la adecuada atención a las personas ocupantes de los vehículos cuando las circunstancias lo requieran.

Dispositivo de coordinación permanente

La Delegada del Gobierno dirige y coordina el Comité Ejecutivo del Protocolo, en el que participan los responsables de los principales organismos implicados (Demarcación de Carreteras del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Gobierno del Principado de Asturias, Protección Civil y Agencia Estatal de Meteorología), poniendo en marcha en caso de activación un Centro Coordinador desde el que se supervisará en tiempo real la situación de las carreteras y la evolución meteorológica.

El protocolo contempla tres fases operativas según la evolución de la situación: Alerta, cuando se emiten avisos de nevadas de nivel rojo o naranja de AEMET; Preemergencia, cuando la intensidad de la nevada haga prever dificultades para la circulación o la nieve caída en la calzada, el hielo o cualquier otra circunstancia dificulten efectivamente la circulación; y Emergencia, cuando sea preciso atender a personas bloqueadas o que no puedan seguir viaje por sus propios medios.

Medios disponibles y zonas de actuación

En Asturias, la Red de Carreteras del Estado está formada por 400 Kilómetros de autopistas y 450 Kilómetros de carreteras convencionales, disponiendo para su operatividad invernal de 53 equipos quitanieves (quitanieves, cargadoras y turbo fresadoras), depósitos con 9.900 toneladas de fundentes y casi medio millón de litros de salmuera disponibles en puntos estratégicos.

Los puntos más sensibles se localizan en el Puerto de Pajares (N-630) y la Autopista AP-66 (Campomanes–León), donde se concentran la mayoría de medios de vialidad invernal y donde hay 8 áreas de embolsamiento con capacidad para 770 camiones y 885 turismos.

En el caso de la Autopista del Huerna (AP-66), el protocolo contempla medidas específicas debido a las obras de mejora en varios túneles, levantando las restricciones de obra para mantener la fluidez y seguridad del tráfico.

Colaboración y comunicación

Durante los episodios de nieve o hielo se informará de manera continua a través de paneles de mensaje variable en las principales vías, canales oficiales de la DGT (www.dgt.es, @DGTes en X, boletines de radio y app DGT) y gabinete de prensa de la Delegación del Gobierno, encargado de centralizar la información a los medios.

Además, se mantendrá la coordinación con el 112 Asturias y las asociaciones de transporte para informar sobre las restricciones al tráfico y zonas de embolsamiento.

Imprescindible

En caso que sea necesario realizar desplazamientos por zonas con aviso naranja o amarillo por nevadas las condiciones del viaje pueden verse afectadas, por lo que es necesario atender a las siguientes indicaciones: Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno; prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; dejar libre el carril izquierdo y circular en convoy, es decir, un vehículo detrás de otro, para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves; conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación. La circulación por la AP-66, debido al gran número de túneles existentes, impide por razones de seguridad el uso de cadenas para circular por la vía, por lo que dentro del nivel rojo únicamente se permite el paso a vehículos equipados con neumáticos de invierno.

Estado del vehículo

En invierno, las condiciones climatológicas son normalmente más adversas que en los meses de calor. Lluvia, viento, hielo o nieve se dan a menudo en muchos trayectos, siempre sobre un asfalto frío que disminuye la capacidad de adherencia de los neumáticos.

Otra dificultad añadida durante la época invernal es la reducción de las horas de luz diurna, disminuyendo la visibilidad. Otra dificultad añadida que se produce en la estación invernal es la reducción de la visibilidad.

Mantener los neumáticos y el sistema de alumbrado en buen estado es fundamental para garantizar la seguridad vial durante el invierno.

Las condiciones meteorológicas adversas, como la lluvia, el hielo o la nieve, reducen la adherencia del asfalto y disminuyen la visibilidad, lo que aumenta notablemente el riesgo de accidente. Los neumáticos, al ser el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera, deben encontrarse en perfecto estado de presión y con un dibujo suficiente para asegurar la estabilidad y una frenada eficaz sobre superficies frías o deslizantes. Del mismo modo, un sistema de iluminación correctamente regulado y mantenido es esencial para ver y ser visto, ya que las horas de luz natural son más cortas y las condiciones de visibilidad pueden deteriorarse rápidamente.

Por ese motivo, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias realiza esta semana entre el 17 y el 21 de noviembre una Campaña Especial de control y Vigilancia de neumáticos y las luces.