Distinción a Arco Iris por 35 años de "incansable" defensa de los niños

En un salón con aforo completo y en un clima de emociones contenidas, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, entregó ayer a la "Asociación Arco Iris, Educación para el Desarrollo" el XVIII Premio "José Lorca" en reconocimiento a "su incansable defensa y compromiso desde hace 35 años en la promoción de los derechos fundamentales de la infancia en distintos rincones del planeta". La distinción a Arco Iris reconoce, asimismo, su "encomiable labor en la construcción de puentes de entendimiento intercultural y su contribución a la sensibilización social sobre los problemas que afectan a la infancia, demostrando un compromiso incuestionable con el bienestar y el futuro de las generaciones venideras", según subrayó el jurado en el acta.

Arco Iris es una organización no gubernamental cuya finalidad consiste en promover, impulsar y desarrollar proyectos y actividades destinadas a favorecer una mejora en la calidad de vida de los países subdesarrollados, especialmente en educación y la sanidad. Asimismo, trabaja en la construcción cauces de intercambio y acercamiento con los países del sur.

"Arco Iris nació en 1990 con un grupo de voluntarios que creíamos que la alimentación, la salud y la educación de los niños no son favores, sino derechos. Y que estábamos convencidos de que esos niños han de ser los protagonistas de sus propias vidas", destacó la pediatra Isolina Riaño, fundadora de la Asociación Arco Iris.

Este premio, creado en memoria de José Lorca, quien fue fiscal de menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), distingue la labor de personas o entidades que destacan por su contribución en la prevención, promoción, atención, defensa y difusión de los derechos de la infancia.