Se extiende la alerta sanitaria por listeria en embutidos a nueve comunidades autónomas (entre ellas a Asturias): estos son los productos afectados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición lanza un nuevo aviso a la población: hay un lote de productos cárnicos (embutidos) elaborados por el mismo fabricante que están comprometidos por presencia de listeria. La alerta, que comenzó en un chopped de lata vendido en Dia y fabricado por la empresa Cárnicas Serrano, con sede en Paterna (Valencia) se ha extendido a nueve comunidades autónomas, entre ella a Asturias.

Esta empresa se encarga de la distribución de productos de marca blanca para varios supermercados, como Dia o Aldi.

Están afectados por listeia el pavo trufado con pistachos de la marca Serrano y los siguientes produdctos de La tabla (Aldi): la mortadela de pavo (con y sin aceitunas), el choped de pavo, el maxi pavo y el Maxi York.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta no los consuman.

En el caso de haber ingerido ya alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

¿Qué es la listeria?

La listeria (generalmente Listeria monocytogenes) es una bacteria que puede encontrarse en alimentos contaminados y causar una infección llamada listeriosis.

Suele encontrarse en quesos blandos no pasteurizados, embutidos y fiambres, vegetales crudos contaminados, pescados ahumados, leche cruda y derivados o preparados listos para comer.

El consumo de algun alimento con listeria afecta sobre todo a las embarazadas porque puede afectar a la placenta y provocar daños en el feto.