El Gobierno de Sánchez promete una financiación autonómica común "respetando singularidades": "satisfacción" en el Principado, pero con "cautela"

Fiel a la tradición, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la promesa de un nuevo "café para todos" con una reforma del sistema de financiación autonómica que presentará entre enero y febrero del próximo año. "Ninguna comunidad saldrá perjudicada" y todos los territorios "contarán con más recursos", subrayó Montero tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada este lunes. Recalcó, además, que el nuevo esquema se aplicará a las 15 comunidades del régimen común sin excepción, pero eso no impedirá "tener en cuenta singularidades o particularidades territoriales". Es decir, el "café para todos" habitual, aunque con variantes según los gustos.

El Ministerio está dispuesto a tratar de hacer equilibrios combinando la "multilateralidad" con la "bilateralidad". También parece dispuesto a cerrar la puerta a la "ordinalidad" exigida por los territorios que más aportan a la caja común.

La ministra apuntó algunas claves del futuro modelo. Primero, tendrá más recursos, lo que parcialmente puede lograrse traspasando a los territorios una mayor cantidad de la recaudación en impuestos. Montero también pretende reducir las diferencias de financiación entre territorios, a través de variaciones en la asignación por habitante ajustado. Y otra de las claves, para abandonar la idea de un traspaso de competencias en gestión de tributos a Cataluña, será la implementación de un nuevo modelo en red de la Agencia Tributaria. Desde el Ministerio ya se había apuntado la pretensión de acabar con el sistema de entregas a cuenta y facilitar a las comunidades cuantías más cercanas a la parte de la recaudación real que les corresponde.

El calendario expuesto por la también vicepresidenta primera pasa por la aprobación en el Congreso del modelo antes de que acabe la legislatura, para que entre en vigor en 2027. La aprobación de la reforma del modelo sería fácil para el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (basta con que sume el voto de Cataluña), pero lo tendría más complicado en el Congreso si el PP está en contra y Junts mantiene su posición de bloqueo.

Dudas sobre el éxito

Ni en las comunidades gobernadas por el PP ni siquiera en Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, son optimistas respecto a las posibilidades de que salga adelante. La falta de consenso en estos primeros compases es evidente, y la aritmética parlamentaria, con Junts y Podemos tendiendo a posiciones de bloqueo, tampoco hace presagiar un camino sencillo. Tampoco ayuda a las negociaciones que se produzcan en medio de un ciclo electoral de autonómicas. Los territorios apuestan por criterios distintos de cara a un nuevo modelo de financiación y, en ocasiones, hasta contrapuestos.

Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera arreciaron las críticas entre los consejeros populares, que cuestionaron que este movimiento de Hacienda tenga una finalidad electoralista. "Nadar y guardar la ropa para contentar a los independentistas y poder presentarse a las elecciones andaluzas", cuestionaba desde la Comunidad de Madrid la consejera del ramo, Rocío Albert López-Ibor. "El cuento de la lechera", resumía el consejero murciano, Luis Alberto Martín, tras llamar la atención sobre la falta de concreción respecto a las bases del modelo, los fondos con los que vaya a contar o la forma de articularlo con las comunidades autónomas. Además, coincidía con otros consejeros del PP al concluir que "resulta poco creíble que se vaya a hacer en dos meses lo que no se hizo en los ocho años anteriores".

Montero propone a las autonomías un objetivo de déficit del 0,1%

Más margen fiscal o ajuste presupuestario. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propuso ayer que las comunidades puedan tener un déficit anual conjunto del 0,1% del PIB en cada uno de los próximos tres ejercicios. Pero también advirtió al PP, e indirectamente a Junts, de que, de tumbarlo en el Congreso, obligarán a los gobiernos autonómicos –la mayoría liderados por los populares– a un ajuste fiscal de 1.750 millones de euros el año que viene y 5.485 millones entre 2026 y 2028. Una posibilidad que no se mostró optimista de evitar: "Es una consigna de partido –en referencia al PP–. Van a votar en contra, perjudicando a sus territorios y ciudadanos".

Aunque hay ciertas dudas legales, Montero afirmó que "las leyes" establecen que, si no se aprueba en las Cortes la nueva senda fiscal que el Consejo de Ministros aprobará hoy, las autonomías tendrán que tener equilibrio presupuestario (déficit cero) en los próximos ejercicios. Y recordó que ya el año pasado las comunidades gobernadas por el PP, que ayer votaron en contra de la propuesta del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se abstuvieron en la votación de la senda fiscal que planteaba el Ejecutivo central y posteriormente el grupo parlamentario popular en el Congreso votó en contra, lo que junto a los votos de Vox y Junts provocó que decayera la propuesta.

El Ministerio de Hacienda logró sacar adelante estas cifras gracias al respaldo de las comunidades con gobierno socialista: Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias.

La directora general de Presupuestos y Finanzas, Mar García Salgado, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en la reunión del Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. / PRINCIPADO DE ASTURIAS

Peláez valora que se aborde la reforma, pero pide cautela hasta saber detalles

El Principado acoge con satisfacción, pero con cautela, el anuncio esbozado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de abordar una reforma del modelo de financiación autonómica con una propuesta que presentará a principios del próximo año. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aseguró tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Ejecutivo asturiano «valora positivamente que haya ese paso adelante por parte del Ministerio, porque era lo que reivindicábamos». Subrayó que es necesario «un primer documento» y que el Ministerio debe dar «ese primer paso».

Para Peláez, el Gobierno de Sánchez «asume ese liderazgo», pero aún queda mucha tela que cortar. La ministra Montero esbozó algunos detalles muy generales del nuevo modelo, y Peláez destacó especialmente dos: «No va a haber un cupo ni una fractura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sino que lo que van a ofrecer es un nuevo modelo común de financiación para las comunidades autónomas». Recordó que él mismo ya apuntó que, más que un hipotético cupo para Cataluña (como denunciaba y temía el PP), «lo que se gestaba era una reforma del modelo común».

Partiendo de esa primera satisfacción, todo son cautelas. «Falta que nos anuncien exactamente en qué va a consistir», admitió Peláez, por lo que «desde el Principado de Asturias nos lo tomaremos con cautela y siempre como un principio para empezar a negociar».

Resaltó que el Gobierno asturiano defenderá «el acuerdo que hay en el ámbito asturiano» y el contenido del «acuerdo de Santiago», firmado entre Asturias y otras siete comunidades (ahora mayoritariamente del PP), que reclaman mayor atención a criterios como la dispersión o el envejecimiento, por delante de la población. Peláez cree que la clave es «garantizar la suficiencia de recursos para prestar los servicios públicos en un plano de igualdad en toda España».

Con todo, el anuncio de más dinero para repartir entre las comunidades y de aparcar la idea de un «cupo» son cuestiones «en las que prácticamente todos van a estar de acuerdo» y que allanan el entendimiento.

Reunión con los partidos

El consejero de Hacienda anunció que convocará a los grupos parlamentarios de la Junta General para exponerles los principios fundamentales esbozados por Montero. «Forma parte del compromiso entre los grupos parlamentarios y el Gobierno del Principado convocar esa mesa de financiación autonómica cuando haya novedades en el modelo», indicó Peláez.

Más dinero y margen para el Presupuesto de 2026

Aunque el esbozo de una próxima reforma del sistema de financiación autonómica se convirtió en el asunto más destacado, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera tenía como objetivo urgente fijar los objetivos de déficit y el techo de gasto para las comunidades autónomas, inmersas en la elaboración de sus presupuestos. De hecho, ese dato resulta clave para cuadrar las cifras finales. El Ministerio anunció que el porcentaje de la regla de gasto se actualiza, pasando del 3,3% al 3,5% —lo que permite al Ejecutivo asturiano ampliar levemente el dinero disponible para gasto e inversión—, y que se concede a las comunidades un 0,1% de déficit. «Vamos a trabajar en el marco de la Consejería para aprovechar esas dos cuestiones para movilizar el mayor número de recursos posible en los presupuestos que vamos a presentar», señaló Peláez. Asimismo, el Ministerio de Hacienda dio la cifra definitiva de las entregas a cuenta para el próximo año. En verano había estimado en 4.173 millones de euros la cuantía que Asturias recibiría con cargo al reparto del sistema de financiación, pero la cifra definitiva se eleva ligeramente hasta los 4.192 millones.