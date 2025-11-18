José Andrés explica el secreto para tener castañas listas en solo "20 o 30 segundos": "Nos quedará muy bien para ser pelada con facilidad"

Una de las imágenes más evocadoras de estas fechas y de las bajas temperaturas que lo acompañan son los brasas y el humo blanco que emana del asador callejero de castañas en las noches más frías del año. Dentro de los frutos secos, este ocupa un lugar muy especial porque, aunque forma parte de ellos, tiene características propias que lo hacen muy distinto como su bajo poder calórico o su semejanza en hidratos de carbono con los cereales.

Caminar con un cucurucho de castañas es parte del encanto de esta época del año. Con el otoño y la llegada del invierno y de la Navidad la falta de horas de luz en la calle son más llevaderas con unas castañas calientes. A la hora de hacerlas en casa también existe un truco con el que lograremos tenerlas igual que recién compradas. Qué mejor manera de pasar una tarde otoñal con los tuyos que recogiendo castañas y, posteriormente, hacerlas en casa.

El chef asturiano José Andrés tiene un consejo muy útil para tenerlas listas "en 15 o 20 segundos". Así lo contaba el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021 en su programa de TVE "Vamos a cocinar con José Andrés", mientras enseñaba a preparar una deliciosa Becada de castañas, muy típica de esta época. Para los que no lo sepan, la becada es un ave limícola del tamaño de una perdiz, por lo que se trata de un plato típico de "caza".

Durante la elaboración del mismo, José Andrés utiliza castañas para la guarnición. Para ello, las echa en una olla hirviendo y las deja "20 o 30 segundos" para "que sean muy fáciles de pelar", como posteriormente muestra a los espectadores.

La castaña es el fruto del castaño. Se trata de un alimento que se puede comer tanto hervido como asado o dulce. De hecho, en Francia es un tentempié muy común, las castañas dulces o glaseadas (cobertura elaborada con azúcar y leche o mantequilla), también llamadas "marrón glacé" .