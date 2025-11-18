Mazazo a las familias de las víctimas de un accidente minero: absueltos los 16 acusados de la tragedia del Pozo Emilio de León, en la que falleció un asturiano
El juzgado de lo Penal número 2 de León deja libre de cargos a los encausados por la muerte de seis mineros en 2014 al no apreciar pruebas de cargo suficientes y afirmar que el siniestro fue "imprevesible e inevitable"
Las familias de los seis mineros fallecidos el 28 de octubre de 2013 en el trágico accidente del Pozo Emilio del Valle, en La Pola de Gordón (León) han sufrido un mazazo al concer la sentencia que absuelve a los 16 acusados por los presuntos seis homicidios imprudentes. Entre las víctimas se encontraba un asturiano.
La sentencia concluye que no existían pruebas suficientes para acreditar que hubiese infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, ni tampoco acciones y omisiones dolosas o imprudentes imputables a los procesados. Por ello, la sala acordó la libre absolución. Además, el juzgado eximió a las compañías aseguradoras como responsables civiles directas, y a la empresa Hullera Vasco-Leonesa como responsable civil subsidiaria. El auto abre la puerta a acudir a la vía civil.
El siniestro está considerado uno de los más graves en la historia reciente de la minería en España. Se produjo a 694 metros de profundidad y causó la muerte de Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, el asturiano José Luis Arias y Manuel Moure, de entre 35 y 42 años. Otras ocho personas resultaron heridas de diversa consideración.
La sentencia llega doce años después de los hechos y dos años y ocho meses tras la finalización del juicio, cuya vista oral comenzó una década después del accidente. La resolución se dictó tras la reincorporación, el 29 de octubre, de la magistrada titular, que había permanecido de baja más de dos años. La demora había alimentado las protestas de las familias, que organizaron una marcha en León coincidiendo con el duodécimo aniversario del suceso.
Durante la vista, la Fiscalía retiró la acusación contra cinco acusados —vigilantes de categoría profesional— y la mantuvo para el resto, directivos y personal técnico de la Hullera, para quienes solicitaba tres años y medio de prisión por homicidio imprudente. Las acusaciones particulares pedían seis años y medio, el máximo previsto, mientras las defensas reclamaron la absolución al considerar el accidente imprevisible e inevitable.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas