El nombre de niña de cuatro letras que triunfa en Asturias y cada vez se usa más en el resto de España por su bonito significado

Solo cuatro letras con una musicalidad especial y un bonito significado: Xana es el nombre asturiano que gana popularidad en el noroeste de España. Según el Instituto Nacional de Estadística, 660 personas lo llevan en la actualidad en el país y su media de edad es de 15,6 años, señal de su reciente expansión.

Nombre corto y con significado

Xana era el nombre de una diosa romana, según algunos hija de Júpiter y Latona. Su significado es "ninfa de las fuentes y de los montes", según recoge el Diccionario General de la Lengua Asturiana. También aparece como una "maga" o "hechicera". En otra de sus acepciones, Xana significa "mujer afanosa y trabajadora".

Las xanas son personajes de la mitología asturiana que se caracterizan por su extraoridinaria belleza y su conexión con la naturaleza. Son misteriosas y habitan en fuentes, ríos y cascadas de aguas puras. En algunas leyendas, se les atribuye la tarea de hilar hilos de oro, especialmente durante el día de San Juan. Están socideradas seres buenos, puros y fértiles.

"Si tuviera que elegir un escenario asturiano para un encuentro con una Xana, no dudaría en señalar la cascada de Cioyo. Todo lo que rodea a esta oscura poza de agua gélida sobre la que se precipita el río Porcía, es en sí mismo mágico". Son las palabras de Miki López, jefe de fotografía de LA NUEVA ESPAÑA. Ha capturado cientos de momentos y lugares para el recuerdo, pero, tal como explica en una publicación de Instagram, si tuviese que elegir uno donde encontrar una Xana sería la cascada de Cioyo. Se trata de un lugar difícil de localizar y con un encanto especial. "La cascada mantiene su esencia, oculta tras el sendero estrecho y empinado que la separa de la vieja carretera", apunta López.

Más allá de Asturias

Asturias es la región donde más niñas se llaman Xana, pero tal como demuestra el INE, este nombre se extiende a otras provincias del norte y también del noroeste. Actualmente, el 0,39% de las asturianas son "Xanas". También es un nombre común en Galicia. En Lugo lo llevan un 0,16 % de las niñas, en Ourense un 0,14 % y en Pontevedra y A Coruña, un 0,11 %. En Cantabria, lo llevan un 0,04 % de las niñas y en León un 0,02 %.

Lo más llamativo es que también se utiliza en Cataluña. En Tarrgaona, Barcelona o Lleida lo utilizan un 0,2% de las niñas.