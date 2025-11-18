El peligro invisible de las cocinas de carbón se dispara con el frío: cómo evitar intoxicaciones como las ocurridas en un pueblo asturiano

Con la llegada del frío, muchas familias vuelven a encender la cocina de carbón para cocinar y caldear la vivienda, especialmente en pueblos. Es una solución algo más económica y muy arraigada en zonas rurales, pero también una fuente importante de monóxido de carbono (CO) si la combustión es deficiente o la casa está demasiado cerrada. El Instituto Nacional de Toxicología recuerda que este gas causa cada año numerosas intoxicaciones accidentales, sobre todo en invierno, porque, además, sus síntomas se confunden con una gripe: dolor de cabeza, mareos, náuseas o cansancio extremo.

Así ha ocurrido recientemente en un pueblo de Tineo, en Asturias, donde dos personas tuvieron que ser evacuadas tras sufrir sendas intoxicaciones después de que, según los primeros indicios, se produjese una mala combustión en la cocina de carbón de la planta baja. Esta es una situación de riesgo que aumenta con la llegada del frío a medida que se acerca o nos adentramos en el invierno. ¿Pero qué recomendaciones hay que seguir para evitar estos accidentes?

Los factores de riesgo del "asesino silencioso"

El monóxido de carbono se genera cuando el carbón, la leña u otros combustibles no se queman del todo. Bomberos y servicios de emergencia insisten en que el problema no es la cocina en sí, sino la mala combustión y la falta de ventilación. El gas es incoloro, inodoro e insípido, de modo que no se percibe hasta que aparecen los síntomas, por eso se le llama “el asesino silencioso”.

Las autoridades sanitarias y de protección civil coinciden en varios puntos básicos para prevenir accidentes en casas con cocinas o chimeneas de carbón. Entre las recomendaciones más repetidas están: revisar la instalación todos los años, limpiar el tiro y la chimenea para evitar obstrucciones, no tapar rejillas ni respiraderos, y garantizar siempre una entrada de aire desde el exterior mientras la cocina está encendida. Los ministerios de Salud de distintos países insisten en que la correcta combustión y la ventilación periódica de los ambientes son la mejor barrera frente al CO.

Consejos importantes para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. / LNE

Consejos importantes

A modo de guía, los expertos resumen las medidas clave en varios pasos muy sencillos:

Revisión profesional anual de la cocina, tuberías y chimenea. Limpieza frecuente del tiro y retirada de hollín. Ventilar la casa a diario, incluso en días fríos, abriendo ventanas unos minutos. No usar la cocina de carbón como único sistema de calefacción durante la noche ni dejarla encendida mientras se duerme. Instalar detectores de monóxido de carbono certificados en las estancias donde se quema combustible.

Síntomas a vigilar y qué hacer si pasa

Apagar el fuego si se observa humo que vuelve al interior o si la combustión es muy lenta y genera mucho hollín.También es importante conocer las señales de alarma. El Instituto Nacional de Toxicología detalla que las intoxicaciones suelen aparecer de forma gradual: primero dolor de cabeza, debilidad, mareos o náuseas; después, confusión, dificultad para respirar y, en casos graves, pérdida de conocimiento. Si varias personas en la misma casa se encuentran mal a la vez, especialmente de noche o mientras la cocina está encendida, hay que sospechar de inmediato de una posible acumulación de CO.

¿Qué hacer en ese momento? Los servicios de emergencia recomiendan abrir puertas y ventanas, apagar la cocina o brasero, salir al exterior y llamar al 112. Nunca se debe intentar “aguantar un poco más” o quedarse a ventilar dentro de la habitación, porque unos minutos de exposición extra pueden marcar la diferencia. Las autoridades insisten en que no hay que volver a encender la instalación hasta que un profesional la revise.

Aunque las cocinas de carbón pueden seguir teniendo un papel en muchos hogares, requieren cuidados estrictos. Un mantenimiento adecuado, la ventilación diaria y la instalación de detectores convierten un sistema tradicional en una calefacción mucho más segura. El invierno es la época de mayor riesgo, pero también el mejor momento para recordar que, frente al monóxido de carbono, la prevención es la única defensa eficaz.