Los planes de la cementera de Aboño para quemar hasta cinco veces más residuos para reducir el CO2

Cementos Tudela Veguín pretende reducir las emisiones de CO2 de su planta de Aboño, en Carreño, con la incineración de más residuos. Para ello, la compañía del grupo Masaveu está realizando los trámites ambientales para multiplicar por cinco (de 20.000 a 100.000 toneladas anuales) su capacidad de quema de combustibles alternativos como el que genera el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) en su planta de valorización de Serín.

Cementos Tudela Veguín maneja un plan de desacarbonización de sus plantas asturianas de Aboño (Carreño), Tudela Veguín (Oviedo) y Caleras de San Cucao (Llanera), y de la leonesa de La Robla, que incluye una primera fase de reducción de emisiones y una segunda de captura y secuestro de CO2 pendiente de la evolución tecnológica y de la obtención de ayudas. En la primera fase se prevé una inversión de 62,5 millones y en ella se incluye el proyecto "Descarbonización de la combustión en el proceso de producción de clínker en la planta de Aboño", que consiste en la sustitución de combustibles fósiles por la incineración de residuos no reciclables con una alta composición de biomasa que reduciría la huella de carbono.

La compañía tiene en marcha los trámites para modificar la autorización ambiental integrada de la cementera de Aboño para poder incrementar el uso de combustibles alternativos en el quemador principal de la instalación con hasta 100.000 toneladas al año.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de formular el documento de alcance para el estudio ambiental del proyecto de descarbonización. Establece, por ejemplo, que Cementos Tudela Veguín debe incluir en el estudio modelizaciones de emisiones atmosféricas y sonoras, el cálculo de la huella de carbono, el análisis de vulnerabilidad ante accidentes graves y un capítulo sobre la aceptación social del proyecto basado en técnicas cualitativas (entrevistas, grupos focales, enfoque participativo…) o cuantitativas (encuestas, cuestionarios, análisis estadístico…).

La factoría de Aboño cuenta con una plantilla de 150 trabajadores.