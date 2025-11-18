Más presión hacia el Huerna: el Principado exige su eliminación en el Corredor Atlántico

El Principado ha solicitado esta tarde en Bruselas, en el seno del Corredor Atlántico (el conjunto de infraestructuras que se consideran esenciales y que pueden optar a ayudas europeas), la supresión del peaje del Huerna, que la Comisión Europea considera irregular al tener abierto un procedimiento de infracción contra la ampliación hasta 2050.

"He podido trasladar la importancia estratégica de nuestra conexión con la Meseta y la necesidad de garantizar un acceso justo y competitivo a la AP-66, para poder avanzar en la nulidad de la prórroga", aseguró Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, tras asistir al tercer Meeting of the Atlantic European Transport Corridor Forum en la capital belga.

Se trata del foro donde se toman las decisiones y se establecen los planes comunes del Corredor Atlántico, donde Asturias está integrada. A esta cita también acudió Jorge García, viceconsejero de Movilidad, y estuvo asimismo José Antonio Sebastián, comisionado del Ministerio de Transportes para el Corredor Atlántico, y, por tanto, un miembro del Gobierno central, que defiende la continuidad del peaje, en contra del criterio del Principado.

Lo que dice el Consejero

"Este foro europeo es clave para hacer seguimiento sobre la ejecución del corredor y para que todas las regiones avancemos de manera coordinada. Asturias defiende un modelo de movilidad integral, sostenible y conectado en el que carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuerto y nodos intermodales funcionen como un sistema único al servicio de la ciudadanía y de la economía. Queremos una Asturias hiperconectada y plenamente integrada en Europa", aseguró Calvo tras el encuentro, en el que se presentaron los avances en la actualización de la lista de proyectos del corredor y el calendario de trabajo previsto para 2026. También hubo una sesión monográfica sobre el despliegue del sistema europeo de gestión ferroviaria (ERTMS).

"Asturias ha defendido que su integración en la red básica y global de la TEN-T (la más prioritaria en el calendario de inversiones para Bruselas) debe reflejarse de forma coherente en los trabajos del coordinador europeo, especialmente en un momento en el que la UE avanza hacia la estandarización, la interoperabilidad y el refuerzo de la logística ferroviaria", aseguró el Principado en un comunicado.

Acabar con el error en uno de los mapas

Además, el Principado ha solicitado a la Comisión Europea corregir la clasificación errónea del tramo ferroviario Oviedo–Gijón, con el fin de garantizar que el seguimiento técnico del Corredor Atlántico se realice sobre datos precisos, después de percibir errores en uno de los mapas. El Gobierno regional ya había advertido de que solicitaría esa revisión.

"El Principado ha subrayado que el corredor no puede entenderse únicamente como una sucesión de trazados ferroviarios, sino como una infraestructura multimodal completa, que articula transporte viario, ferroviario, portuario, aeroportuario e intermodal", indicó el Gobierno regional.

"En este sentido, ha expuesto la necesidad de reforzar la conectividad integral del territorio y de sus principales nodos urbanos, portuarios y logísticos. Para ello, es necesario impulsar las infraestructuras previstas en el plan director, orientadas a mejorar la accesibilidad, la explotación, la sostenibilidad y la competitividad del sistema regional. El objetivo final es consolidar la intermodalidad como elemento vertebrador del corredor, integrando mercancías y viajeros en una estrategia única", destacó el Principado.