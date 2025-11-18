¿Quieres ser jurado de quesos por un día? Inscríbete aquí y participa en la V Edición del Concurso Nacional de Quesos masymas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Además de disfrutar de una tarde diferente te llevas un pequeño detalle sorpresa para agradecerte tu colaboración

L. L.

¿Amas el queso y eres un auténtico fan de probar nuevas elaboraciones? Desde masymas supermercados te invitamos a participar en la experiencia de hacer de jurado en esta V Edición del Concurso Nacional de Quesos masymas.

Queremos que tu opinión sea lo más importante, por eso en esta V edición, la decisión final la tienes tú. Te invitamos a participar en la experiencia de hacer de Jurado en la final el próximo 28 de noviembre a las 19:00h en el Club La Nueva España.

¿Qué tienes que hacer?

  1. Inscríbete aquí.
  2. Asiste puntual a la cita y ve con muchas ganas de disfrutar de los 5 quesos que han sido seleccionados cómo finalistas. Concéntrate en pensar qué queso te gustaría que fuese el Mejor de esta edición. 
  3. Vota con un sistema de colores muy sencillo que se explicará en el momento. El color que más abunde será el elegido cómo ganador, quedando cómo segundo y tercero los otros dos colores más votados.

¿Qué supone ser el elegido para asistir al V Concurso Sabor del Origen como jurado? 

La responsabilidad de elegir el queso que levantará el premio al Mejor Queso en V Concurso Nacional de quesos masymas.

Además de disfrutar de una tarde diferente te llevas un pequeño detalle sorpresa para agradecerte tu colaboración. 

Te esperamos en el Club La Nueva España, de Oviedo.  

19:00 h · Viernes 28 de noviembre 

Tú opinión cuenta!! 

