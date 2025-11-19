Adiós a un icono de la cocina asturiana: fallece Maruja, la de Casa Jamallo, gran maestra del pote de castañas (entre otros muchos platos)
Los fogones quirosanos se quedan huérfanos tras la pérdida de una mujer pionera y emprendedora
Los fogones quirosanos se quedan huérfanos. Ha fallecido Maruja, la de Jamallo, a los noventa y dos años. La emblemática cocinera fue pionera y un ejemplo a seguir como emprendedora femenina en tiempos muy difíciles, cuando fraguó un "tótem" de la gastronomía tradicional asturiano que hizo del pote de castañas su santo y seña.
María Isabel Álvarez Falcón, alma de Casa Jamallo, nació en el pueblo minero de Santa Marina, cerca de la capital quirosana. Creció como parte de una familia muy numerosa, de diez hermanos, que se repartían entre las casas de las dos abuelas, María e Isabel, y la de los propios padres.
En el año 1956 se casó con Manolo Jamallo, comerciante de vinos asentado en Bárzana, quien regentaba un almacén de distribución de bebidas en un Quirós que, por aquel entonces, tenía cinco mil habitantes. El negocio va decayendo y el propietario se incorpora a la mina. Cuando Fábrica de Mieres cierra sus explotaciones en el concejo, Maruja se niega a irse a Mieres y decide criar a su familia, con siete hijos, en su concejo natal, iniciando su andadura profesional en los fogones. En el almacén de vinos ya en desuso, comienza a preparar callos; después, ayudada por Epifanía y su marido, Jenaro el veterinario, se convierte en maestra de la caldereta de cordero, que se convertirá en el plato estrella y novedad en el municipio.
El éxito llega a Casa Jamallo
Los clientes comenzaron a llenar el pequeño bar los viernes, día de mercado en Quirós, y los fines de semana con comensales atraídos por el buen hacer de Maruja. Así, plato tras plato, jornada a jornada, la fama creció y, con ella, la rentabilidad del negocio. Sus hijos se incorporaron al mismo y todo fue subiendo como la espuma, con muchas horas de esfuerzo, con buenos guisos y un talante agradable.
Se fueron incorporando platos como la caldereta de jabalí, el afamado pote de castañas, recuperando una receta ancestral del concejo, fabadas, potes y excelentes postres como el requesón, el arroz con leche o la tarta garrucha. Hoy en día se siguen conservando esos platos señeros junto con otras innovaciones que atraen a los paladares más exigentes.
Muchas décadas de trabajo que consolidaron un proyecto empresarial que sobrepasa las seis décadas de actividad. Los reconocimientos y premios llegaron desde todos los ámbitos. Hablar de Casa Jamallo es decir “buen comer”. Personajes relevantes como los expresidentes Adolfo Suárez y Felipe González, miembros de la nobleza, o afamados artistas de la música como el grupo "El Consorcio" son algunos ejemplos de rostros conocidos entre la numerosa clientela de Casa Jamallo. En 2016, el Ayuntamiento de Quirós le concedió a Maruja la Medalla de Oro del concejo, junto con otra emblemática cocinera quirosana como Enedina, de Casa Generosa.
Las cocinas quirosanas pierden el calor y sabor que les dio Maruja, la de Jamallo. El funeral tendrá lugar este jueves, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de la capital de Quirós.
