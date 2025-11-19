Barbón recibe al nuevo consejero delegado de TotalEnergies en España
El presidente del Principado, Adrián Barbón, celebró ayer su primera reunión institucional con el consejero delegado de TotalEnergies en España, José Ignacio Sanz, que accedió al cargo en septiembre. Al encuentro también asistió el presidente de la compañía en España, el asturiano Javier Sáenz de Jubera.
