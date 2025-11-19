Así ha conseguido Asturias mejorar la supervivencia de sus recién nacidos

Los recién nacidos asturianos llegan al parto en mejores condiciones, reduciendo la incidencia de prematuridad. Un hecho que se ha conseguido con las mejoras llevadas a cabo en la atención obstétrica y perinatal en la sanidad asturiana. La consolidación de unidades neonatales en los hospitales de mayor volumen (HUCA, Cabuñes y San Agustín) y la incorporación de tecnologías de última generación han supuesto avances significativos en la supervivencia y el desarrollo de estos bebés.

Estas conclusiones se han puesto de relieve en la jornada Niño prematuro, organizada por el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Cabueñes para celebrar el Día Mundial de la Prematuridad. Unas jornadas en las que han participado familias y profesionales.

En 2024 se registraron en Asturias 4.644 nacimientos, de los cuales 310 lo fueron de embarazos que no llegaron a término, lo que representa un 6,7% del total. Entre ellos, 37 bebés nacieron antes de las 32 semanas de gestación, considerados grandes prematuros. Su atención es compleja y multidisciplinar, e implica a pediatras, cirujanos, especialistas en rehabilitación y radiodiagnóstico, así como personal de enfermería y técnicos de cuidados auxiliares.

La edad gestacional es la que marca el grado de madurez de los órganos de estos bebés y, en consecuencia, el número de recursos necesarios para disminuir la mortalidad. Una situación que conlleva riesgos elevados de complicaciones a corto y largo plazo.

Para dar respuesta a estas necesidades, Asturias cuenta con tres unidades neonatales de referencia: Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), dispone de una unidad de cuidados intensivos con 12 puestos y otros 18 de cuidados intermedios, ofreciendo asistencia neonatal 24 horas para cualquier edad gestacional y patología, el Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU), cuenta con tres puestos de cuidados intensivos y atención a neonatos de cualquier edad gestacional y el Hospital San Agustín (HUSA), dispone de una unidad para bebés prematuros mayores de 32 semanas.

Estas unidades aplican protocolos que incluyen soporte respiratorio avanzado, nutrición personalizada con leche materna fortificada y medidas para prevenir infecciones. Además, se fomenta el vínculo madre-hijo mediante el contacto piel con piel y se garantiza el acceso abierto a las familias las 24 horas, complementado con apoyo psicológico para reducir la ansiedad y el estrés derivados de la hospitalización.

Tras el alta hospitalaria, la atención continúa con la colaboración de los equipos de atención primaria y las unidades de atención temprana, que trabajan para minimizar las secuelas de la prematuridad. Entre los avances más destacados figura la creación del banco de leche materna, reconocido con el VIII Premio a la Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. Este recurso ha sido clave para reducir la incidencia de enterocolitis necrosante, una de las complicaciones más graves en los grandes prematuros.