Ni contratar personal de apoyo ni reducir los días lectivos les convence del todo: las escuelinas de Asturias vuelven mañana a la huelga

Solo faltaba conocer la opinión de las afiliadas de Comisiones Obreras y han sido rotundas: el 99% ha decidido no aceptar la nueva propuesta de la consejería de Educación y mantener la huelga de escuelinas convocada para mañana. Si bien el resto de sindicatos (UGT, CSIF y USIPA) habían aceptado, previamente, las medidas planteadas por la consejera Eva Ledo en la reunión mantenida esta mañana, el sindicato mayoritario decidió preguntarle a sus bases y estas hablaron para rechazar la propuesta del Principado.

En la oferta, Educación aumentaba de 3 a 4 los días no lectivos de julio y retrasaba el inicio de las clases de 0 a 3 años al 9 de septiembre (o al primer día hábil después del festivo del Día de Asturias). Se retrasarían las clases pero no el calendario laboral, ya que las educadoras seguirían empezando el 1 de septiembre. Es precisamente ese punto el que no convencía a la plantilla de las escuelinas, que, además, tendría que coger sus días de "asuntos propios" en días no lectivos, según la propuesta del Gobierno regional.

En cuanto al aumento de personal, se mantuvo la oferta trasladada por Ledo hace unas semanas: dos técnicos superiores por aula, con una persona de apoyo a jornada completa. Y respecto a las horas, la jornada laboral contaría con 6 horas lectivas y 1 hora destinada a tareas administrativas.

Esa fue la última oferta de Educación. Un "buen acuerdo" que suponía "un acercamiento", para CSIF, el primer sindicato en anunciar su conformidad. Lo seguía UGT, que se manifestó en los mismos términos: "Sabemos que aún hay mucho por hacer, pero esta propuesta es un primer paso", decía esta mañana Laura Pérez, su portavoz.

A primera hora de la tarde era el sindicato USIPA quien, tras consultarlo con sus afiliadas, decidía aceptar la propuesta. No obstante, la huelga estaba convocada a cuatro bandas (CCOO, UGT, CSIF y USIPA) por lo que su desconvocatoria debía ser unánime. Algo que, finalmente, no ocurrió. Las bases de CC OO decidían a última hora mantener la huelga prevista para mañana. Se desbarató así un fin al conflicto que parecía encaminado por la mañana.

"Desbloquear la situación"

Tras la reunión mantenida esta mañana en la que se incorporaba como novedad a la propuesta el nuevo calentario escolar de las Escuelas Infantiles, la consejera Eva Ledo se mostraba esperanzada: "Confío en que este acuerdo sirva para desbloquear la situación existente". Algo que no ha podido ser.

Después del respaldo a la huelga del pasado jueves (con un 90% de seguimiento según las organizaciones convocantes), las educadoras infantiles darán mañana un nuevo paso al frente. Sobre la mesa estaba, hace una semana, acercar el calendario al resto de etapas educativas y ser consideradas categoría B, es decir, técnicos superiores. La primera de las reivindicaciones ha sido aceptada, retrasando el inicio de las clases a una fecha similar al de resto de cursos. Sin embargo, las educadoras luchan ahora por el reconocimiento como "técnicas" a ojos de la Administración.

Se trata del primer gran conflicto al que tiene que hacer frente Eva Ledo, que consiguió parar la huelga de la concertada al inicio de curso. Las trabajadoras de la red de 0 a 3 años están llamadas a manifestarse a las 12:00 horas en Plaza de España, teniendo previsto llegar hasta la Junta General. Las escuelinas tienen también programado un tercer parón para el día 27 de noviembre.