La crisis de natalidad de Asturias cumple 40 años: más muertes que nacimientos sin parar desde mediados de los ochenta

Sin saberlo, al cerrar 2024 Asturias estaba redondeando cuarenta años exactos e ininterrumpidos de crisis de natalidad. Los datos definitivos consolidados dejan los nacimientos, una vez más, en la cota más baja de la historia (4.535), y añaden 97 defunciones más a las del año anterior para dejar la cifra total en 13.109 y cocinar el cuarto decrecimiento vegetativo más alto de la historia estadística asturiana. La resta entre los alumbramientos y las muertes, sin contar el efecto corrector de las migraciones, es ininterrumpida y obstinadamente negativa desde el ecuador de la década de los ochenta, aunque el problema, según el análisis de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), hunde su raíz más profunda en lo ocurrido un decenio antes y puede tomar como “fecha simbólica” el año 1976, “el momento en el que el número de nacimientos empieza a caer sostenidamente y el de defunciones empieza a experimentar un suave pero continuo crecimiento”.

La pérdida de población por esta “vía natural” es, sin embargo, una constante en cada actualización de la estadística demográfica asturiana, con desfases que se han ido ensanchando progresivamente hasta llegar a rondar los 9.800 habitantes en 2020, el año de mayor hinchazón de la mortalidad por la pandemia del coronavirus. La merma del último ejercicio contabilizado alcanza las 8.574 personas menos, a razón de una resta media de 23 residentes al día por estrictos motivos vegetativos para el cuarto guarismo más negativo de la historia, sólo superado por los de 2020, 2021 y 2022. En comparación con 2023, el registro es de diez nacimientos menos y 97 muertes más. De 2023 en adelante, no obstante, el saldo migratorio asturiano es positivo en cantidades suficientes para corregir el desequilibrio entre los nacimientos y las muertes y hacer crecer la cifra total de la población del Principado.

Los registros parciales de 2025, no obstante, hablan de un comportamiento mejor que el de los años anteriores, sobre todo en lo relacionado con la natalidad. Con los datos computados hasta el mes de septiembre, el recuento de nacimientos es el mejor desde 2022, con 3.520, 137 más que a las mismas alturas de 2024 y con una cifra más o menos similar de defunciones resulta una pérdida por motivos vegetativos que pasa por ser la menos cuantiosa desde 2021: 6.293 habitantes menos en los nueve primeros meses del año.

La profunda y prolongada crisis de natalidad sigue siendo pese a ello la mayor debilidad de una región que en 2024 volvió a ser la autonomía con el peor saldo vegetativo de España: nadie iguala su pérdida relativa de 8,49 habitantes por cada mil y sólo Castilla y León, con 7,62, se le acerca. El dato es negativo en todos los concejos asturianos con una única excepción anecdótica: Yernes y Tameza, con su población escasa de 136 habitantes y en la estadística del año pasado un nacimiento y ninguna defunción. Los cuarenta años consecutivos de persistente saldo vegetativo negativo no encuentran un ejemplo similar en todo un país en el que, es cierto, también hay un desfase entre nacimientos y muertes. La diferencia es que en el conjunto nacional ese dato sólo es negativo por octavo año consecutivo.

Dentro de la precariedad de los valores, las cifras del año con menos nacimientos de la historia apuntan ya hacia una cierta estabilización de los recuentos. Los 4.535 de 2024 –a un promedio escaso de doce al día– sólo están diez por debajo del dato de 2023 y los números parecen marcar una tendencia similar en todos los ejercicios de esta década. El Indicador Coyuntural de Fecundidad, 0,95 hijos por mujer, ha vuelto a ser el segundo más bajo de España, sólo superado por el de Canarias (0,82) y por debajo del muy precario nivel medio del país: 1,1. Queda lejísimos el último año en el que se registró un valor por encima del teórico “reemplazo generacional” (2,1 hijos por mujer). Fue en 1977. La Tasa Bruta de Natalidad, mientras tanto, descendió una centésima en un año y se queda en los 4,5 nacimientos por cada mil habitantes.

Más de la mitad de los alumbramientos del año se concentraron en Oviedo y Gijón y hasta siete municipios cerraron el ejercicio en blanco. Son Ibias, Peñamellera Alta, Pesoz, Riosa, Santo Adriano, Taramundi y Villanueva de Oscos, aunque el caso más “extremo” es, según los registros de Sadei, el de Pesoz, donde no hay noticias de ningún parto desde el año 2018. Sigue progresando la edad de las madres y en 2024 las que dieron a luz con más de cuarenta años representaron el 13,2 por ciento de los partos, más del doble que en 2011 y el cuádruple que a principios de siglo.

Asturias, por lo demás, mantiene también la tasa de mortalidad más elevada de España, con 12,95 defunciones por mil habitantes, y una cifra total estabilizada desde la pandemia en el entorno de las 13.000 muertes anuales. La esperanza de vida se eleva hasta un promedio para los dos sexos de 83,32 años, la cuarta más baja del país y levemente por debajo de la media nacional de 84.