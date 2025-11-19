El "estallido ártico" llega a Asturias: aviso a los ciudadanos que se vayan a desplazar

El episodio invernal iniciado este miércoles por una masa de aire ártico perdurará hasta el próximo sábado y se esperan nevadas en carreteras "importantes" del norte peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), así como heladas nocturnas en gran parte del interior y temperaturas diurnas más propias de los días más fríos del invierno que del segundo mes del otoño.

"Tenemos por delante unos días muy fríos para la época del año y con nevadas en el tercio norte peninsular en cotas bajas. Se van a producir heladas en amplias zonas del interior de la península hasta el sábado, día en que comenzarán a subir las temperaturas", apuntó Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Del Campo subrayó que la nieve comenzará a aparecer esta tarde a partir de unos 800 metros. No en vano, la Aemet ha activado los primeros avisos amarillos por nevadas de este otoño en zonas de Asturias, Huesca, León y Lleida. Y seguirán hasta el viernes, cuando la cota descenderá a entre 300 y 400 metros.

"Nevará copiosamente en la Cordillera Cantábrica, entorno del Sistema Ibérico y también en el Pirineo navarro y aragonés, pero también en zonas bajas y afectará a ciudades y vías de comunicación importantes de las comunidades cantábricas, norte de Castilla y León, Navarra y La Rioja", adelantó Del Campo. El jueves seguirán bajando las temperaturas. De nuevo amanecerá con heladas en zonas del norte centro y este de la península, y no se alcanzarán más allá de 10 a 12 grados de día en buena parte del interior.

Las nevadas serán copiosas en zonas del tercio norte, especialmente en la Cordillera Cantábrica, el norte del Sistema Ibérico y Pirineos. La cota caerá hasta unos 500 metros, por lo que la nieve hará acto de presencia en zonas bajas de Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Castilla y León, Navarra, La Rioja y norte de Aragón.

Desde eltiempo.es alertan que "la nieve caerá con fuerza y casi a nivel del mar: un estallido ártico dejará nevadas en muy bajas". "Con la llegada progresiva de la masa de aire ártico, viviremos un cambio muy marcado en el tiempo. Durante el jueves, la cota de nieve irá descendiendo con rapidez hasta situarse por debajo de los 600 metros en buena parte del tercio norte peninsular. Esto permitirá que las nevadas no solo se queden en zonas de montaña, sino que puedan aparecer también en áreas bajas a partir del mediodía, especialmente en el interior de País Vasco, Navarra y el norte de la meseta Norte. En la cordillera Cantábrica las precipitaciones serán muy destacadas, con acumulaciones que podrían superar los 20 centímetros en tan solo 24 horas. En la jornada del jueves destacamos los avisos de nivel naranja en la Cordillera Cantábrica y Picos de Europa, centro de Cantabria y valle de Villaverde y la Cordillera Cantábrica de León, con espesores acumulados en 24 horas de 10-20 cm".