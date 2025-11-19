Expertos analizan los efectos de los extremos climáticos en los recursos hídricos

El Club LA NUEVA ESPAÑA de Oviedo acogerá el próximo 25 de noviembre, a las 09.30 horas, la presentación del II Estudio FACSA !Impacto de los extremos climáticos en los recursos hídricos. Desafíos y estrategias de mitigación", un encuentro que reunirá a responsables públicos y expertos del sector para analizar cómo la crisis climática está transformando la gestión del agua y qué soluciones pueden aplicarse para garantizar su sostenibilidad.

El acto comenzará con la bienvenida del periódico y contará con la intervención institucional de Vanesa Mateo Pérez, directora general del Agua del Principado de Asturias, quien abordará los principales retos que afronta la región en materia hídrica. A continuación, tomará la palabra Jorge Manuel Morales, director de Desarrollo de Negocio de FACSA, que presentará las conclusiones del informe elaborado por la compañía sobre el estado actual de los recursos hídricos y las estrategias de adaptación necesarias ante fenómenos climáticos cada vez más extremos.

El evento concluirá con un coloquio en el que participarán Vidal Gago, gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, Manuel Gutiérrez, gerente de CADASA, y Bárbara Monte Donapetry, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, quienes ofrecerán una visión complementaria sobre los desafíos locales y las oportunidades de cooperación en la gestión del agua.

Compromiso con una gestión eficiente del agua

FACSA, compañía pionera en el servicio integral del agua, desarrolla su actividad en todas las fases del ciclo hídrico, desde la captación y potabilización hasta la devolución segura al medio ambiente, garantizando un proceso sostenible y de calidad. Su labor incluye el abastecimiento de agua potable a hogares, empresas e industrias; el saneamiento y transporte de aguas residuales; la depuración y tratamiento para su reutilización; y el control de calidad mediante análisis físico-químicos y microbiológicos. Además, la empresa apuesta por la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental, impulsando proyectos que optimizan el uso del agua y reducen el impacto ecológico.

Con este segundo estudio, FACSA refuerza su compromiso con la investigación y la gestión eficiente de un recurso esencial para la vida y el desarrollo económico, en un contexto donde la sequía, las lluvias torrenciales y los cambios meteorológicos extremos suponen un desafío creciente para el futuro del agua.