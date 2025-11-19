La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio : hasta 200 euros de multa

Llega el frío y la nieve. El episodio invernal iniciado este miércoles por una masa de aire ártico perdurará hasta el próximo sábado y se esperan nevadas en carreteras "importantes" del norte peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), así como heladas nocturnas en gran parte del interior y temperaturas diurnas más propias de los días más fríos del invierno que del segundo mes del otoño. "Tenemos por delante unos días muy fríos para la época del año y con nevadas en el tercio norte peninsular en cotas bajas. Se van a producir heladas en amplias zonas del interior de la península hasta el sábado, día en que comenzarán a subir las temperaturas", apuntó Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Del Campo subrayó que la nieve comenzará a aparecer esta tarde a partir de unos 800 metros. No en vano, la Aemet ha activado los primeros avisos amarillos por nevadas de este otoño en zonas de Asturias, Huesca, León y Lleida. Y seguirán hasta el viernes, cuando la cota descenderá a entre 300 y 400 metros.

El 112 Asturias ha alertado a los ciudadanos que tengan precaución en los desplazamientos. Es posible que las nevadas compliquen la circulación por diferentes carreteras y puertos de montaña en el Principado por lo que se podría recomendar el uso de cadenas. La pregunta que muchos conductores se hacen es, ¿es obligatorio llevar cadenas en el coche?

No es obligatorio llevar las cadenas siempre en el coche, a diferencia que otros dispositivos que sí lo son, como el triángulo de emergencias o, en su defecto, la baliza V-16 a partir de enero de 2026. Lo que sí es obligatorio es llevarlas puestos en los tramos en los que sea de obligado cumplimiento el usarlas para desplazarse debido a las inclemencias del tiempo. Si la Guardia Civil detecta un vehículo circulando por una carretera en la que hay que llevarlas sin ellas, la multa puede ascender a 200 euros.

Lo que sí es obligado llevar es sistemas para repararar nuestro vehículo en caso de emergencia. No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.