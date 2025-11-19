El histórico narco Laureano Oubiña se libra de la "operación Matta": no hay pruebas para condenarle, solo conjeturas, dicen los jueces

El histórico narco Laureano Oubiña ha sido absuelto de las acusaciones en el juicio de la “operación Matta” que se celebró en la sección segunda de la Audiencia Provincial el pasado mes de septiembre. Según el fallo, de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Barrio, “el resultado de las pruebas practicadas no permite alcanzar a este Tribunal el grado de certeza que toda sentencia penal condenatoria requiere”.

Según la Fiscalía, Oubiña había negociado con Carlos de la Mata la adquisición de cocaína, motivo por el que le pedían tres años de prisión. A la red se le incautaron cinco kilos de cocaína en 2017. De la Mata declaró que se había reunido con el histórico narco para pedirle consejo sobre la situación de su tío, en prisión por robo. Por eso, dijo, le había entregado el sumario del caso. La Guardia Civil efectivamente encontró a Oubiña en poder del citado sumario. La sentencia indica que “no es razón suficiente para excluir su participación como proveedor/intermediario de las drogas incautadas a la organización criminal, cuando pretendían introducirlas en la provincia de Asturias, por cuanto la entrega de la documentación bien podría ser la tapadera utilizada para sus negociaciones”.

Pero añade: “No obstante ello, consideramos que esa participación no puede deducirse sino de lo que no dejan de ser meras sospechas o conjeturas, resultando significativo de ello que la Guardia Civil no hubiese obtenido posteriores informaciones o indicios sólidos en que sustentarla”.

Los acusados durante el juicio. / Fernando Rodríguez

La sentencia se detiene especialmente en otro punto. Carlos de la Mata acudió el 8 de noviembre de 2017 al aparcamiento del Mercadona de Cambados a recoger la droga a bordo de un Volkswagen Golf que era conducido habitualmente por José Luis Castro Zahera (el actor Luis Zahera), aunque era propiedad de una familiar de una exnovia suya. Castro no iba en su interior, sino Ricardo Torrado Alfonso, “Checho”. La Guardia Civil descubrió que en el portón de la casa de éste estaba aparcado un Mercedes propiedad del hijo de Laureano Oubiña.

La sentencia resalta que “la vinculación pretendida entre Ricardo Torrado y Laureano Oubiña a través de su hijo no está acreditada, al no haber resultado desmentido que Laureano no conociese a Ricardo ni que no mantuviera relación con su hijo como el mismo sostiene. Nada permite afirmar que Laureano, Ricardo, su hijo y/o José Luis Castro Zahera estén relacionados ni tan siquiera las investigaciones policiales, que sin duda se habrán realizado, pudieron afianzar datos de que deducirlo”.

El fallo tampoco relaciona con Oubiña la entrega de una muestra de droga realizada el día 7 de noviembre de 2017, en la que intervino Carlos de la Mata y un tercero cuya identidad tampoco ha podido determinarse.

"En consecuencia, resulta un hecho incontrovertido que Laureano Oubiña estuvo en contacto con Carlos de la Mata, tanto personalmente en dos encuentros que mantuvieron en el restaurante Martínez los días 27 de octubre de 2017 y 7 de noviembre de 2017, así como por medio de una llamada telefónica, sin embargo todo ello no es razón suficiente para deducir la participación en el delito imputado, por lo que procede su absolución", resalta el fallo.

El tribunal tampoco considera probado un delito de blanqueo de capitales en el caso de uno de los acusados, José María, A. M., un vendedor de coches de alta gama de Nava, en relación al pago de 11.000 euros al testafero de la red, David G. R., alias "Pequeñín", un antiguo piloto de rallies sotobarquense hoy en busca y captura. Para los magistrados, la versión facilitada por el acusado es "una hipótesis ciertamente posible de lo ocurrido", el pago por un vehículo desconociendo que estuviese dirigido al acusado en rebeldía.

Oubiña, durante su declaración. / Luis Vega

Por lo demás, la sección segunda condena a 19 de los acusados a penas que suman 48 años de cárcel. Los principales implicados, Micvael Ferrero, Sergio Rubio Corgo, Carlos de la Mata Pérez y Alicia Pérez Torrijos reciben penas de entre cuuatro y cuatro años y medio de cárcel. El tribunal aplica la atenuante de dilaciones indebidas. El resto recibe penas de entre dos años y ocho meses y año y medio de prisión.

Las detenciones tuvieron lugar en Gijón, Siero, Oviedo, Lugones, Grado, Avilés y Piedras Blancas, y también Galicia. Doce detenidos fueron enviados a prisión con fianzas que oscilan entre los 35.000 y los 250.000 euros. La mayor parte de ellos pertenecían al clan de “Los Mercheros”, liderado por Ricardo Cortés Gil. Además, se practicaron 11 registros domiciliarios en toda Asturias. Se llegaron a incautar hasta 5 kilos de cocaína y más de 11 kilos de pequeñas cantidades de marihuana, 14.000 euros en metálico, cuatro pistolas y munición, y 15 vehículos de alta gama.

Los acusados estuvieron defendidos por los letrados Judith Gómez, Benito González, Emilio Matanza, Ricardo Álvarez Buylla, José Manuel Fernández González, Laura López Varona, Guillermo Calvo, Ana Gloria Rodríguez y Manuel Vicente Vallina, entre otros.