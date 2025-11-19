Inversiones en Asturias para el saneamiento del agua: estas son las zonas beneficiadas

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha licitado por 11,7 millones la conservación de los sistemas de saneamiento y depuración en varias cuencas fluviales. El plazo para presentar ofertas finaliza el 15 de diciembre. Los contratos abarcan la explotación, mantenimiento y conservación de los siguientes sistemas, según informó esta mañana el principado.

-Cuencas de los ríos Sella y Piloña y sistemas de Bimenes y Ponga: incluyen las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Ricao y Bimenes, 12 pequeñas instalaciones en Ponga, 14 estaciones de bombeo, 15 reguladores de caudal y 52 kilómetros de colectores.

-Cudillero, Novellana y cuenca del río Esqueiro: EDAR de Cudillero, Novellana y Esqueiro, seis estaciones de bombeo, dos reguladores, un emisario submarino y 5,6 kilómetros de colectores.

-Cuenca baja del río Nalón: EDAR del Bajo Nalón, 14 estaciones de bombeo, 15 reguladores y 28,8 kilómetros de colectores.

-Luarca: EDAR de Luarca cuatro estaciones de bombeo, un regulador y 5,5 kilómetros de colectores.

Esta actuación forma parte del plan de inversiones 2022-2032 de Cadasa, que moviliza cerca de 170 millones. El objetivo es garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente para concejos e industrias, y ampliar los sistemas para atender a nuevos municipios conforme al Plan Director de Abastecimiento del Principado, aseguró el Gobierno regional.