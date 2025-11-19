Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juan Cofiño retoma su actividad tras su baja médica de un mes

El Presidente de la Junta se ausentó del cargo debido a una intervención quirúrgica y tiene ya la agenda a pleno rendimiento

Álvaro Queipo, presidente del PP, a la izquierda, saluda a Juan Cofiño, durante la gala de Otea, en el Teatro Campoamor, en presencia del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el pasado martes.

Álvaro Queipo, presidente del PP, a la izquierda, saluda a Juan Cofiño, durante la gala de Otea, en el Teatro Campoamor, en presencia del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el pasado martes. / Luisma Murias

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Juan Cofiño está de vuelta. El Presidente de la Junta del Principado ha retomado las actividades propias de su cargo tras un mes aproximado de baja médica, tras someterse a una intervención quirúrgica. En todo este tiempo le sucedió la vicepresidenta Celia Fernández.

El dirigente socialista, máxima autoridad en la comunidad autónoma tras el Presidente del Gobierno, presidió YA el pleno del pasado martes -también el pasado día 5 estuvo parcialmente al frente de la sesión, para luego ausentarse- y a la tarde asistió a la gala anual de Hostelería y Hotelería de Asturias, Otea, en el teatro Campoamor, donde se le puedo ver charlando con algunos de los asistentes, que aprovecharon para saludarle y darle la bienvenida a la agenda pública de nuevo.

Noticias relacionadas y más

Del Pozo Sotón a FADE

Para este jueves Juan Cofiño tiene previsto asistir al acto de homenaje y reparación a las victimas republicanas asturianas en el Pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio) y, por la tarde, estará en Gijón, en la ceremonia en la que la Federación Asturiana de Empresarios hará entrega de sus galardones, los Premios FADE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
  2. Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
  3. Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
  4. Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
  5. El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
  6. El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
  7. El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
  8. Una única puñalada le causó una hemorragia mortal al afectar a arterias abdominales, confirma la autopsia de la joven muerta en Candamo

Tensión política en Asturias: Barbón presume de "bajar impuestos" y Queipo le acusa de "dañar a la región"

Tensión política en Asturias: Barbón presume de "bajar impuestos" y Queipo le acusa de "dañar a la región"

El histórico narco Laureano Oubiña se libra de la "operación Matta" de Asturias: no hay pruebas para condenarle, solo conjeturas, dicen los jueces

El histórico narco Laureano Oubiña se libra de la "operación Matta" de Asturias: no hay pruebas para condenarle, solo conjeturas, dicen los jueces

Juan Cofiño retoma su actividad tras su baja médica de un mes

Juan Cofiño retoma su actividad tras su baja médica de un mes

El SOMA inicia la expulsión del afiliado que proponía “arreglar por atrás” el accidente de Cerredo de 2022

El SOMA inicia la expulsión del afiliado que proponía “arreglar por atrás” el accidente de Cerredo de 2022

Expertos analizan los efectos de los extremos climáticos en los recursos hídricos

Las lluvias alivian a los embalses: el "grifo de Asturias" recupera agua, pero aún no del todo

Las lluvias alivian a los embalses: el "grifo de Asturias" recupera agua, pero aún no del todo

La langreana María Vallina y la gijonesa Mónica Cofiño presentarán sus performances en el Museo Thyssen-Bornemisza en 2026

La langreana María Vallina y la gijonesa Mónica Cofiño presentarán sus performances en el Museo Thyssen-Bornemisza en 2026

Asturias fue la cuarta comunidad en la que más se encarecieron los pisos, según el Ministerio

Asturias fue la cuarta comunidad en la que más se encarecieron los pisos, según el Ministerio
Tracking Pixel Contents