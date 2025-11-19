Juan Cofiño retoma su actividad tras su baja médica de un mes
El Presidente de la Junta se ausentó del cargo debido a una intervención quirúrgica y tiene ya la agenda a pleno rendimiento
Juan Cofiño está de vuelta. El Presidente de la Junta del Principado ha retomado las actividades propias de su cargo tras un mes aproximado de baja médica, tras someterse a una intervención quirúrgica. En todo este tiempo le sucedió la vicepresidenta Celia Fernández.
El dirigente socialista, máxima autoridad en la comunidad autónoma tras el Presidente del Gobierno, presidió YA el pleno del pasado martes -también el pasado día 5 estuvo parcialmente al frente de la sesión, para luego ausentarse- y a la tarde asistió a la gala anual de Hostelería y Hotelería de Asturias, Otea, en el teatro Campoamor, donde se le puedo ver charlando con algunos de los asistentes, que aprovecharon para saludarle y darle la bienvenida a la agenda pública de nuevo.
Del Pozo Sotón a FADE
Para este jueves Juan Cofiño tiene previsto asistir al acto de homenaje y reparación a las victimas republicanas asturianas en el Pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio) y, por la tarde, estará en Gijón, en la ceremonia en la que la Federación Asturiana de Empresarios hará entrega de sus galardones, los Premios FADE.
