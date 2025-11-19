Las lluvias alivian a los embalses: el "grifo de Asturias" recupera agua, pero aún no del todo

Las lluvias de los últimos días han mejorado la situación del principal embalse de abastecimiento de aguas de Asturias, el de Tanes, en el Alto Nalón, que se encontraba hace días en mínimos por la sequía.

Los datos de cantidad de agua embalsada, tras estas jornadas lluviosas, han mejorado. Así, el embalse de Tanes pasó de rozar los 15 hectómetros cúbicos antes de las lluvias a situarse ahora en los 18 hectómetros cúbicos, lo que supone un incremento del 17% de sus reservas respecto a la semana anterior.

La situación de este embalse motivó que el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Asturias (Cadasa) activase un "plan B" para reducir la presión de consumo sobre Tanes. Así, Cadasa decidió poner en marcha la depuradora de Ablaneda, en Corvera, para aportar agua del canal del Narcea a los municipios de la costa, en vez de suministrárselo procedente de Tanes para sus necesidades de consumo más allá de sus fuentes locales.

El que apenas ha sufrido variaciones es el de Los Alfilorios, que pese a las lluvias, y descontando los consumos de estos días, se mantiene en el 25% de capacidad, como ocurría en el momento en el que el Ayuntamiento de Oviedo decidió tomar medidas para limitar el uso del agua en actuaciones como el baldeo de calles o el riego de parques.

Con todo, los niveles aún son bajos. El embalse de Tanes se encuentra al 52,94% de su capacidad total, que asciende a 34 hectómetros cúbicos. Pese a la "inyección" de agua equivalente a más del 8% de toda su capacidad, el nivel, con 18 hectómetros cúbicos, está aún por debajo de los 25 hectómetros cúbicos que se registraban en esta misma semana hace un año, o la media de diez años por estas mismas fechas.