María Teresa Álvarez publica "Partida de reinas": "Habría sido bueno que las mujeres hubieran tenido más protagonismo en la Historia"

"Partida de reinas" es la nueva propuesta de la escritora asturiana María Teresa Álvarez, una aproximación literaria a Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal, "las mujeres que forjaron España". El próximo día 5 de diciembre presentará su novela en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

¿Cómo nació la idea?

Berenguela de Castilla es un personaje al que conocía por haber dedicado uno de los programas de la serie que realicé para TVE, "Mujeres en la Historia", a su madre, Leonor Plantagenet. De Teresa de Portugal, desconocía casi todo. La idea de escribir sobre ellas surgió al conocer que Berenguela y Teresa fueron capaces de ponerse de acuerdo para unir los reinos de Castilla y de León sin derramamiento de sangre. Que, en aquellos tiempos, en los que todo se solucionaba en el campo de batalla, dos mujeres utilizaran su inteligencia y desarrollaran su empatía para lograr algo, que los hombres solo conseguirían después de una guerra, me pareció algo tan increíble, que me movió a escribir sobre ellas.

En su trayectoria literaria se ha puesto en la piel de mujeres que fueron silenciadas por la Historia. ¿Qué le atrajo de estas dos reinas medievales en particular?

Ellas también han sido prácticamente silenciadas por la Historia. Me atrajo de forma especial su sororidad. Las dos habían estado casadas con el mismo rey. Podían haber sido rivales y sin embargo no fue así. Y en un momento dado, en el que el futuro no auguraba nada bueno, las dos decidieron reunirse. Se desplazaron a Valencia de Don Juan (antes Coyanza) un día de noviembre de 1.230, hace ahora 895 años, y allí Berenguela y Teresa se sentaron a dialogar, y superando sus diferencias supieron llegar a un acuerdo que sería transcendental para la Historia.

La novela fusiona política, espiritualidad y sentimientos. ¿Cuál de esos elementos le resultó más difícil equilibrar en el proceso de escritura?

Posiblemente la política, por ser la que se encuentra más lejana a mí corazón. Los sentimientos y la espiritualidad me resultan mucho más atractivos y me siento mucho más cómoda al hablar de ellos. De todas formas, en el libro hay un momento, que me resultó especialmente complicado. El encuentro entre las dos protagonistas es "en vivo y en directo", es decir, tengo que meterme en el alma de cada una para establecer el diálogo entre ellas. Unas preguntas y respuestas que deben ser coherentes con la personalidad de cada una. Una personalidad, que yo no creo por capricho, sino que la elaboro después de documentarme a fondo sobre cómo fue el comportamiento de estas dos mujeres en las distintas situaciones a las que hubieron de enfrentarse a lo largo de su vida.

Ambas mujeres compartieron un mismo esposo, Alfonso IX de León. ¿Cómo dibujó su figura para que fuera relevante sin quitarle protagonismo a las reinas?

Curiosamente, debo decirte que, sin saber muy bien a que se debe, la figura de Alfonso IX me resultó en cierta forma atractiva. Indudablemente el hecho de que haya sido el creador de las primeras cortes o parlamento en Europa, tiene un plus de efectividad indudable. El acceso al trono de Alfonso IX fue muy complicado. La situación del reino de León cuando él se hace cargo del gobierno pasaba por momentos difíciles. Pero Alfonso supo hacer frente a los problemas. Además, Alfonso IX, apoyó el Camino de Santiago, siendo él quien presidió la consagración de su Catedral.

La obra muestra el poder femenino en un mundo dominado por hombres. ¿Hay paralelismos entre las reinas del siglo XIII y las mujeres de la actualidad?

Afortunadamente han cambiado mucho las cosas. Pero aún queda bastante por hacer. Muchas de las mujeres de hoy seguimos soñando con la total desaparición de los tradicionales tópicos y estereotipos que la sociedad ha aplicado al sexo femenino a lo largo de los siglos. Y seguimos manteniendo viva la ilusión de que de una vez por todas seamos consideradas como personas, ni mejores ni peores que los hombres, pero con los mismos derechos que ellos. Creo que no exagero en mi apreciación. En algunos temas de actualidad lo podemos comprobar.

¿Cómo fue su proceso de documentación? ¿Descubrió algún dato o episodio que fuera una sorpresa?

Me han sorprendido muchas cosas, especialmente de Teresa, de su familia y de su entorno. Su abuelo, Alfonso Enríquez, fue el primer rey de Portugal. Tanto me interesan algunos de los escenarios portugueses donde se desarrolla la vida de Teresa, que a finales de mes me iré con un grupo de amigos a Coímbra para recorrer todos estos lugares y leer juntos in situ párrafos de la novela.

Sus novelas son elogiadas tanto por la emoción como por el rigor histórico. ¿Cómo llega a ese equilibrio entre fidelidad documental y libertad narrativa?

Uno de los recursos que suelo utilizar es la creación de algunos personajes de ficción. Personajes que no cambian la realidad histórica, pero que me ayudan en la narración. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la Navas de Tolosa de forma exhaustiva, que conocerla a través del diálogo con uno de los nobles que participó en la misma. En este caso quien nos habla de lo sucedido es el conde de Saelices (inventado por mí) que no participó, lógicamente, en la batalla, pero que todo lo que cuenta es rigurosamente histórico. No me permito cambiar nada de la Historia.

Si pudiera sentarse a conversar con Berenguela o Teresa, ¿qué le gustaría preguntarles?

Lo primero me gustaría conocer es, si han quedado contentas con la imagen que de ellas proyecto en el libro. Después, a Berenguela le preguntaría hasta qué punto se traicionó a sí misma al renunciar a la corona de Castilla en favor de su hijo, Fernando. Es verdad que ella siguió gobernando desde la sombra, pero porque su hijo se lo permitió, aceptando en todo momento sus consejos, aunque pudo no haber sido así… A Teresa le preguntaría si fue su amor a Dios y su profunda vida espiritual quienes contribuyeron a que siempre se comportara como persona de concordia, buscando la paz, preocupándose por los más necesitados…

¿Qué mensaje o reflexión espera que los lectores se lleven al terminar "Partida de reinas"?

Espero y deseo que la historia contada en este libro pueda moverlos a pensar que habría sido bueno que las mujeres hubieran tenido mayor protagonismo en la Historia. Se ha desperdiciado tanto talento a lo largo de los siglos, por impedir a las mujeres desarrollarse como personas, por someterlas a unas normas injustas. Las que tuvieron la fuerza y valentía para participar en el momento que les tocó vivir han demostrado su valía, como Berenguela y Teresa, aunque luego se las olvide.

¿Está trabajando ya en un nuevo proyecto literario? ¿Puede adelantarnos algo?

No. Pero en la recámara siempre quedan sueños e ilusiones.

¿Es "Partida de reinas" una reivindicación de la inteligencia y la dignidad femeninas en la Edad Media?

Lo es.

¿La Historia también se escribe desde la mirada de las mujeres que, pese a todo, se atrevieron a jugar su propia partida?

Sin duda, y al hacerlo la visión de la Historia es mucho más amplia e interesante porque se incluyen aspectos y reflexiones que probablemente desde la mirada masculina no se harían. Las dos miradas deberían complementarse. Jamás defendería una Historia escrita solo por mujeres. Ya es hora de que ambos sexos nos manifestemos tal cual somos, que tengamos acceso a la cultura, al poder social y político, en igualdad de oportunidades.