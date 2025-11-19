Las obras en asturiano podrán optar a los Premios Nacionales de Literatura a partir de 2026

Las obras literarias escritas en lengua asturiana podrán concurrir a los Premios Nacionales de Literatura a partir del año que viene. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo anunció ayer en el Congreso de los Diputados y el Ejecutivo asturiano celebró como "un hito histórico" el reconocimiento del valor creativo del asturiano dentro de la pluralidad lingüística del Estado.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, que ayer se reunió con Urtasun, recordó que Asturias lleva, desde el inicio de la legislatura, "reclamando esti pasu de forma reiterada". "Llevábamos munchu tiempu plantegando esta petición al Ministeriu de Cultura y celebramos que se materialice", declaró. El reconocimiento del asturiano como lengua literaria, con el impulso que ello supone para autores y editoriales, supone un "avance mui importante", recalcó la Consejera; agradeció "la sensibilidá mostrada pol ministeriu", manifestó que la medida "corrixe una ausencia y discriminación respective a los artistes que s’espresen n’otros idiomes del Estáu" y que supone un paso relevante hacia la normalización cultural de la llingua.

El Ministerio de Cultura abrió en 2024 el acceso de las lenguas del Estado con reconocimiento estatutario, incluido el asturiano, a las ayudas estatales para la creación literaria.

"Asturies venía reclamando esti pasu de forma reiterada nes reuniones manteníes col ministru dende comienzos de la lexislatura y güei dase cumplimentu a esa petición", reconoció la Consejera asturiana.