Las obras en asturiano podrán optar a los Premios Nacionales de Literatura a partir de 2026
Las obras literarias escritas en lengua asturiana podrán concurrir a los Premios Nacionales de Literatura a partir del año que viene. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo anunció ayer en el Congreso de los Diputados y el Ejecutivo asturiano celebró como "un hito histórico" el reconocimiento del valor creativo del asturiano dentro de la pluralidad lingüística del Estado.
La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, que ayer se reunió con Urtasun, recordó que Asturias lleva, desde el inicio de la legislatura, "reclamando esti pasu de forma reiterada". "Llevábamos munchu tiempu plantegando esta petición al Ministeriu de Cultura y celebramos que se materialice", declaró. El reconocimiento del asturiano como lengua literaria, con el impulso que ello supone para autores y editoriales, supone un "avance mui importante", recalcó la Consejera; agradeció "la sensibilidá mostrada pol ministeriu", manifestó que la medida "corrixe una ausencia y discriminación respective a los artistes que s’espresen n’otros idiomes del Estáu" y que supone un paso relevante hacia la normalización cultural de la llingua.
El Ministerio de Cultura abrió en 2024 el acceso de las lenguas del Estado con reconocimiento estatutario, incluido el asturiano, a las ayudas estatales para la creación literaria.
"Asturies venía reclamando esti pasu de forma reiterada nes reuniones manteníes col ministru dende comienzos de la lexislatura y güei dase cumplimentu a esa petición", reconoció la Consejera asturiana.
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas