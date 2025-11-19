La oculoplastia como aliada de la salud ocular

El 78,3% de los pacientes mayores de 55 años que acuden a consulta oftalmológica tienen algún trastorno palpebral o alteración en el párpado. Los párpados son una estructura esencial para la salud de los ojos: protegen el globo ocular, extienden la película lagrimal y garantizan salud visual. Sin embargo, con la edad o por determinadas enfermedades, su posición o movilidad pueden alterarse, comprometiendo la visión y la lubricación ocular. En estos casos, la oculoplastia –una subespecialidad de la oftalmología dedicada a la cirugía reconstructiva y funcional de los párpados, mejillas, cejas, la órbita y las vías lagrimales– se convierte en una herramienta fundamental para preservar la salud ocular y mejorar la calidad de vida.

Las técnicas actuales permiten intervenciones mínimamente invasivas, seguras y personalizadas, con resultados naturales y duraderos

"La mayoría de las personas asocia la oculoplastia con la estética facial, y aun siendo así muchas de sus intervenciones tienen también un propósito claramente funcional", explica el Dr. Carlos Fernández-Vega, especialista en oculoplastia del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. "Un párpado que no cierra correctamente o que cae sobre la pupila puede causar sensación de presión o fatiga ocular, campo visual reducido o incluso lesiones corneales. Corregirlo no solo mejora la apariencia, sino que protege la vista".

Una joven que va a realizarse un tratamiento en sus párpados. / Oksana Fishkis/ Freepik

Una especialidad que combina función y precisión

Las intervenciones oculoplásticas abarcan desde la corrección de párpados caídos (ptosis) hasta la reparación de malposiciones como el ectropión (cuando el párpado se gira hacia fuera) o el entropión (cuando las pestañas rozan la córnea). También incluye cirugías reconstructivas tras tumores o traumatismos, la colocación de injertos, colgajos o implantes para mejorar el cierre palpebral y procedimientos de cirugía estética sobre párpados mejillas y cejas para mejorar la apertura visual y la armonía facial.

"El objetivo es devolver al párpado a su posición y movimiento naturales", añade el Dr. Fernández-Vega. "Cuando el párpado funciona correctamente, el ojo se mantiene bien hidratado, protegido y cómodo. Esa coordinación es esencial para conservar una buena visión a largo plazo".

La oculoplastia combina precisión quirúrgica y sentido funcional para restaurar el equilibrio de los párpados y proteger la superficie ocular

Innovación al servicio del paciente

Gracias a las técnicas actuales, muchas de estas cirugías se realizan de forma ambulatoria, con anestesia local o sedación y recuperaciones rápidas. El uso de materiales autólogos o biocompatibles, la incorporación de láseres y tecnología endoscópica y una planificación quirúrgica cada vez más personalizada permiten resultados más precisos y naturales, tanto en pacientes que buscan mejorar su función ocular como en aquellos que desean armonizar su expresión facial.

"La oculoplastia moderna combina ciencia y sensibilidad", subraya el especialista del Instituto Fernández-Vega. "Se trata de restaurar la función y la expresión, con seguridad, precisión y respeto por la naturalidad de cada persona. La cirugía bien indicada no solo mejora la visión, sino también la confianza y el bienestar diario del paciente".