Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La oculoplastia como aliada de la salud ocular

El Dr. Carlos Fernández-Vega, especialista en oculoplastia del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, destaca que casi ocho de cada diez pacientes mayores de 55 años presentan alteraciones en los párpados y subraya la importancia de esta cirugía, que combina función y estética para proteger la visión y mejorar la calidad de vida

El Dr. Carlos Fernández-Vega González, especialista de la Unidad de Oculoplástica, Cirugía de órbita y Vías lagrimales.

El Dr. Carlos Fernández-Vega González, especialista de la Unidad de Oculoplástica, Cirugía de órbita y Vías lagrimales. / Cedida a Lne

Elena Casero

Oviedo

El 78,3% de los pacientes mayores de 55 años que acuden a consulta oftalmológica tienen algún trastorno palpebral o alteración en el párpado. Los párpados son una estructura esencial para la salud de los ojos: protegen el globo ocular, extienden la película lagrimal y garantizan salud visual. Sin embargo, con la edad o por determinadas enfermedades, su posición o movilidad pueden alterarse, comprometiendo la visión y la lubricación ocular. En estos casos, la oculoplastia –una subespecialidad de la oftalmología dedicada a la cirugía reconstructiva y funcional de los párpados, mejillas, cejas, la órbita y las vías lagrimales– se convierte en una herramienta fundamental para preservar la salud ocular y mejorar la calidad de vida.

Las técnicas actuales permiten intervenciones mínimamente invasivas, seguras y personalizadas, con resultados naturales y duraderos

"La mayoría de las personas asocia la oculoplastia con la estética facial, y aun siendo así muchas de sus intervenciones tienen también un propósito claramente funcional", explica el Dr. Carlos Fernández-Vega, especialista en oculoplastia del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. "Un párpado que no cierra correctamente o que cae sobre la pupila puede causar sensación de presión o fatiga ocular, campo visual reducido o incluso lesiones corneales. Corregirlo no solo mejora la apariencia, sino que protege la vista".

Una joven que va a realizarse un tratamiento en sus párpados.

Una joven que va a realizarse un tratamiento en sus párpados. / Oksana Fishkis/ Freepik

Una especialidad que combina función y precisión

Las intervenciones oculoplásticas abarcan desde la corrección de párpados caídos (ptosis) hasta la reparación de malposiciones como el ectropión (cuando el párpado se gira hacia fuera) o el entropión (cuando las pestañas rozan la córnea). También incluye cirugías reconstructivas tras tumores o traumatismos, la colocación de injertos, colgajos o implantes para mejorar el cierre palpebral y procedimientos de cirugía estética sobre párpados mejillas y cejas para mejorar la apertura visual y la armonía facial.

"El objetivo es devolver al párpado a su posición y movimiento naturales", añade el Dr. Fernández-Vega. "Cuando el párpado funciona correctamente, el ojo se mantiene bien hidratado, protegido y cómodo. Esa coordinación es esencial para conservar una buena visión a largo plazo".

La oculoplastia combina precisión quirúrgica y sentido funcional para restaurar el equilibrio de los párpados y proteger la superficie ocular

Innovación al servicio del paciente

Gracias a las técnicas actuales, muchas de estas cirugías se realizan de forma ambulatoria, con anestesia local o sedación y recuperaciones rápidas. El uso de materiales autólogos o biocompatibles, la incorporación de láseres y tecnología endoscópica y una planificación quirúrgica cada vez más personalizada permiten resultados más precisos y naturales, tanto en pacientes que buscan mejorar su función ocular como en aquellos que desean armonizar su expresión facial.

"La oculoplastia moderna combina ciencia y sensibilidad", subraya el especialista del Instituto Fernández-Vega. "Se trata de restaurar la función y la expresión, con seguridad, precisión y respeto por la naturalidad de cada persona. La cirugía bien indicada no solo mejora la visión, sino también la confianza y el bienestar diario del paciente".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
  2. El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
  3. Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
  4. Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
  5. Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
  6. Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
  7. El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
  8. El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas

María Teresa Álvarez publica "Partida de reinas": "Habría sido bueno que las mujeres hubieran tenido más protagonismo en la Historia"

Las obras en asturiano podrán optar a los Premios Nacionales de Literatura a partir de 2026

Las obras en asturiano podrán optar a los Premios Nacionales de Literatura a partir de 2026

"Ser padres de acogida nos ha sensibilizado con una crianza diversa y sin prejuicios"

"Ser padres de acogida nos ha sensibilizado con una crianza diversa y sin prejuicios"

Las paradas en ArcelorMittal ya provocan regulaciones en las empresas auxiliares

Las paradas en ArcelorMittal ya provocan regulaciones en las empresas auxiliares

Las razones por las que el peaje del Huerna ya no debería existir (según un informe jurídico)

El repicar con historia de la campana "Wamba"

Asoléyase otru númberu de la revista "Ciencies", dedicada a la divulgación científica y teunolóxica n'asturianu

Asoléyase otru númberu de la revista "Ciencies", dedicada a la divulgación científica y teunolóxica n'asturianu

La oculoplastia como aliada de la salud ocular

Tracking Pixel Contents