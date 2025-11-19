El oso y su evolución positiva, a examen en Asturias: el simposio con especialistas nacionales que se prepara para 2026

La situación del oso pardo cantábrico no es la misma ahora que hace 30 años y la evolución positiva de la especie requiere un análisis sosegado para establecer nuevas normas y comportamiento. La especie está considerada "en peligro de extinción" dentro Catálogo de Especies Amenazadas de España, si bien su población ha mejorado considerablemente.

La Fundación Oso de Asturias (FOA) prevé en 2026, en el primer trimestre, organizar un simposio nacional con participación de especialistas y diversidad de agentes expertos en la materia sobre la problemática de la conservación "bajo la nueva situación derivada tanto de las modificaciones habidas en las condiciones, usos y costumbres de las comarcas oseras y la incidencia de la especie en la economía rural, así como del crecimiento sostenido en las últimas décadas del número de ejemplares".

Presupuesto

Así se aprobó en la reunión del patronato de este miércoles, que también dio luz verde al presupuesto del próximo año, de 570.126 euros. En cuanto educación ambiental, se prevén más de 7.000 participantes en las diversas actividades educativas que desarrolla a lo largo del año. La FOA también quiere mejorar las instalaciones de los cercados oseros en Proaza y Santo Adriano, actuaciones que se llevarán a cabo en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, con el objetivo de optimizar las condiciones necesarias para la rehabilitación de osos con problemas y garantizar su bienestar.

Además seguirá el estudio en colaboración con Aucalsa sobre cómo mitigar la entrada de osos en la AP-66 a través de las estructuras existentes. La FOA también participa en el proyecto "DIGIOSO: Digitalización, interoperabilidad y cooperación para la conservación del oso pardo", cuyo objetivo es modernizar la gestión de los datos.