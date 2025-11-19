"Ser padres de acogida nos ha sensibilizado con una crianza diversa y sin prejuicios"

Ser padre suele ser una experiencia que marca un antes y un después en la vida de quien se lanza a dar ese paso. Un giro de 180 grados repleto de aventuras, responsabilidades y vivencias. Sin embargo, esta decisión adquiere una nueva dimensión para los que optan por convertirse en familia de acogida y abrir las puertas de su casa a niños o niñas vulnerables.

Es el caso de Miguel Ibáñez y Ana María García, una pareja de Pravia que en 2021 decidió embarcarse en la aventura de ser familia acogedora. "Conocíamos a personas que habían sido familia de acogida y nos hablaban de la necesidad que muchos niños tienen de vivir en familia. Por mi profesión como funcionario, me jubilé joven y eso me hace disponer de tiempo para dedicárselo a los menores", explica Ibáñez.

El proyecto desarrollado por el Principado de Asturias y gestionado por la Fundación Meniños, ofrece así una oportunidad a pequeños en situación de vulnerabilidad. Todo con el objetivo de cambiar su realidad con el apoyo de hogares abiertos a aceptar este reto "positivo y enriquecedor a nivel personal. Es maravilloso ver cómo los niños se van abriendo, expresan sus sentimientos...", añaden los padres acogedores, que, en su caso, participan en el régimen de acogida temporal de menores de entre 3 y 6 años.

Esta experiencia nos ha cambiado a nivel emocional; es maravilloso cómo te reciben al volver del trabajo, como si llevasen cien años sin verte

Desde que el primer pequeño llegó a casa de los Ibáñez García, sus vidas ya no son las mismas, sobre todo a nivel personal. "Nos ha cambiado en el sentido emocional. Es decir, ahora estamos socialmente más sensibilizados con la necesidad de apoyo y la importancia de criar a los niños y niñas en la diversidad y sin prejuicios", cuenta la familia.

Además de ese crecimiento a nivel personal, otros de los "regalos" que los Ibáñez García ponen en valor tras ser familia acogedora, son todos los momentos especiales que han vivido. "Lo mejor es cuando cada día, al llegar del trabajo encuentras esa sonrisa enorme gritando tu nombre, como si llevase cien años sin verte. También es un momento maravilloso cuando acuden a la visita con su familia, van y vuelven llenos de ilusión y cariño", explica Ibáñez.

Los padres acogedores están acompañados y apoyados por psicólogos y educadores sociales de Meniños antes, durante y después del programa

Entre las dudas que suelen surgir a esos futuros padres acogedores antes de dar el paso, la formación suele ser una de las más recurrentes. Según la experiencia de los Ibáñez García, en estas sesiones "se explican sobre todo las necesidades de los niños según sea su caso y, al ser grupales y participativas resultan muy amenas e ilusionantes", cuenta la familia. Unas reuniones dirigidas por la Fundación Meniños y guiadas por una educadora social y una psicóloga y que no terminan una vez llega el pequeño a casa. "Cuando entras en el programa los profesionales de la fundación continúan prestándote todo su apoyo", recalcan.

Además de ese acompañamiento exhaustivo por parte del equipo de Meniños, otro punto que destaca la familia es la "flexibilidad del programa y su empatía con la diversidad de las familias. Hemos conocido a una madre monoparental y una hija que son familia de acogida, explican los Ibáñez García, que animan a quienes quieren vivir en primera persona la experiencia de ser padres acogedores. "Todo el mundo puede informarse y asistir a las reuniones porque siempre estarán orientados y acompañados en ese camino", añaden.