Las paradas en ArcelorMittal ya provocan regulaciones en las empresas auxiliares
La multinacional continúa intentando sin éxito estabilizar el horno alto "B" de Gijón
ArcelorMittal continúa intentando estabilizar el horno alto "B" de Gijón, que no produce con normalidad desde la parada por mantenimiento de finales del pasado verano. La indisponibilidad de esta instalación –que deja a la siderurgia asturiana con un solo horno alto–, la parada por mantenimiento de uno de los dos sínter y la parada por incendio de otro horno alto en la factoría francesa de Fos-sur-Mer –que obliga a incrementar el suministro de bobina caliente desde Asturias a la planta de Sagunto– está provocando ajustes en algunos de los talleres de ArcelorMittal por falta de materia prima. Esos ajustes ya están afectando también a las empresas auxiliares.
"No es admisible que a las puertas de las fiestas de diciembre, quienes son esenciales en el sostenimiento de la fábrica sean los mismos que acaben en un ERTE y con el salario recortado", señaló José Luis García Montes, responsable de Negociación Colectiva y Acción Sindical de la Federación de Industria de CC OO de Asturias, que denunció que "mientras ArcelorMittal anuncia inversiones y planes de futuro, las auxiliares están siendo exprimidas con recortes, turnos imposibles y amenazas de regulación".
La coordinadora de CC OO en ArcelorMittal denunció ayer la situación "insostenible" que atraviesan las auxiliares.
