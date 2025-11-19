El precio de la vivienda escala un 14% en Asturias, pero aún no alcanza lo picos de la burbuja

El precio medio de la vivienda libre se situó en Asturias en el tercer trimestre en 1.638,1 euros el metro cuadrado, lo que supone una escalada interanual del 14,1% y el valor más alto desde 2010, según los datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. No obstante, los precios, a diferencia de lo que ocurre en el conjunto de España, aún no alcanzan los picos que se registraron durante la burbuja.

Asturias fue la cuarta comunidad en la que más subió el precio de la vivienda en el último año, sólo por detrás de Cantabria, con un 15,1%, y de Baleares y Comunidad Valenciana, con un 14,5% en ambos casos. Además, la subida registrada en el Principado superó la media nacional del 12,1%.

La estadística del ministerio refleja una aceleración en la subida interanual de los precios en Asturias, ya que la subida fue del 11,4% en el primer trimestre y del 12,7% en el segundo. Sin embargo, el ritmo de subida en tasa interanual se ralentizó una décima, al 3,8%, aunque se mantuvo como uno de los más altos entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Baleares y de Cantabria, con un 4,4% en ambos casos, e igualado con Comunidad Valenciana.

Por antigüedad de los inmuebles, el precio de la vivienda de hasta cinco años subió en Asturias un 0,7% trimestral y un 11% interanual, hasta 1.912,6 euros por metro cuadrado. Por su parte, el precio de la vivienda con una antigüedad superior a los cinco años se incrementó un 3,9% trimestral y un 14,1% interanual, hasta una media de 1.632,7 euros.

Los datos del ministerio también reflejan que el precio de la vivienda protegida repuntó un 1,2% trimestral y un 2,1% interanual, hasta 1.085,7 euros.

El Ministerio de Vivienda también ofrece datos del valor tasado de la vivienda libre en los municipios de más de 25.000 habitantes. Entre ellos, el concejo asturiano con un precio medio más elevado es Gijón, con 2.201 euros por metro cuadrado, seguido de Oviedo, con 1.908,1 euros; Avilés, con 1.369,6 euros; Siero, con 1.339.3 euros; Langreo, con 949,1 euros, y Mieres, con 864,8 euros.

Máximo histórico en España

En el conjunto del país, el precio de la vivienda libre acentuó su subida en el tercer trimestre del año hasta el 12,1 % interanual y alcanzó los 2.153,4 euros por metro cuadrado, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que arranca en 1995.

Además, con respecto a los tres meses previos, el precio de la vivienda subió entre julio y septiembre un 2,9 % en tasa intertrimestral, encadenando tres trimestres por encima de los 2.000 euros/m2.

Con esta nueva subida, el precio de la vivienda rebasa el anterior máximo, que se dio en el primer trimestre de 2008, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, al marcar los 2.101,4 euros/m2.