La Catedral de Oviedo es sin duda uno de los puntos más visitados y fotografiados de la ciudad. Su imponente aspecto y buen estado de conservación la convierten en un imprescindible tanto si vives en Oviedo como si vienes de visita. Y es que este templo y sus alrededores han sido testigo de importantes momentos históricos, sobreviviendo incluso a un incendio en 1521.

El repicar con historia de la campana "Wamba"

De marcado estilo gótico, la catedral combina también elementos renacentistas o barrocos aunque sin duda, una de sus principales joyas se encuentra en su parte más alta, en el campanario, hogar de la histórica campana "Wamba", o lo que es lo mismo, la campana más antigua del mundo que aún repica, concretamente desde 1219. "No hay ninguna campana que alcance esa edad. De hecho, para fechar la autoría de la siguiente hay que esperar hasta el 1305, año en el que los herreros forjaron a "Caterina", una campana que se encuentra en Valencia, en la torre del "Miguelete", cuenta Miguel Ángel Fernández, coordinador de actividades de la concejalía de hostelería, turismo y congresos del Ayuntamiento de Oviedo.

Fundida en bronce, con un diámetro de 130 centímetros, una altura de 105, un borde de 13 centímetros y un peso de 833 kilos, "la monumental campana debía llamar la atención en aquella urbe medieval, libre de todos los estridentes ruidos que nacieron con la industrialización", explica Fernández.

Además de ser la campana en uso más antigua de la historia, llama también la atención por su nombre "Wamba", un apodo cuanto menos curioso, sobre el que circulan al menos, un par de teorías. "El origen de su nombre genera un cierto debate. La tradición señala que se denomina así debido al Rey visigodo Wamba. Sin embargo, hay quienes defienden que se debe al "bam-bam-bam", es decir, al propio sonido de la campana. Pero en sí, no acaba de haber consenso sobre ello", explica Fernández.

Un auténtico testigo de la historia de Oviedo "que ha sobrevivido a todo tipo de avatares como cañonazos, terremotos, rayos o incendios", indica Fernández.

Sin embargo, la "Wamba" no está sola coronando la torre de la Catedral. La sala "reúne también otras campanas que son auténticas joyas como la campana Santa Cruz, fundida en el siglo XVI, la Santa Bárbara, fundida en el siglo XIX, la campana de Posar, fundida también en el XIX y el Esquilón, la más grande de todas con 481 kilos de peso y fundida en el siglo XVII", destaca Fernández.

Otra de sus hazañas se gestó en 2019, cuando el Ministerio de Cultura puso como ejemplo la campana ovetense al declarar el toque manual de campana como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Sin embargo, más allá de reconocimientos, la "Wamba" será siempre observadora ilustre de la historia de Oviedo.

