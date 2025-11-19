El saneamiento en un mundo cambiante

En un mundo cambiante, hay algo siempre se mantiene: la necesidad de contar con un retrete. No hay certeza de lo que nos deparará el futuro, pero sabemos que siempre dependeremos del saneamiento para protegernos de las enfermedades y mantener limpio nuestro entorno. En nuestra parte del mundo vivimos en una situación privilegiada, pero nos gustaría usar este día para recordar que, en la actualidad, miles de millones de personas siguen viviendo sin acceso a un retrete seguro, una situación que afecta sobre todo a las personas más pobres, especialmente a mujeres y niñas.

Pero no podemos pensar que todo el trabajo está ya hecho. A medida que pasa el tiempo la presión sobre los servicios de saneamiento es cada vez mayor, y el paso del tiempo requiere un constante mantenimiento. A esto hay que añadir que las condiciones climáticas adversas e impredecibles son cada vez mas frecuentes, lo que obliga a adaptar nuestras redes de saneamiento. Debemos seguir trabajando para que lleguen a toda la población y resistan inundaciones, sequías y otros contratiempos. Además, y no menos importante, los residuos deben ser eliminados de manera que su impacto medioambiental sea el mínimo posible. El saneamiento es un pilar fundamental para seguir disfrutando de nuestra calidad de vida.

¿Y qué puedo hacer yo?

A veces no se relaciona al inodoro, al fregadero o a los sumideros de las calles con el saneamiento, como si fueran entidades independientes. Pero no lo son. Todo lo que tiramos al váter o al suelo acaba en nuestras redes de saneamiento, que no aguantan todo. Los colectores y depuradoras de nuestras ciudades están diseñados para soportar y depurar aguas que contienen residuos fecales y papel higiénico. Y nada más.

Actividades con colegios y centros de mayores

Este año la EMA, para conmemorar este Día Mundial del Retrete, ha preparado un programa que combina lo lúdico con lo educativo. Más de 400 escolares de 7 colegios de Gijón/Xixón participan en el pabellón de Gijón, del recinto ferial Luis Adaro, con cuentacuentos y otros juegos, todos relacionados con el adecuado uso y cuidado del agua.

Estas actividades se engloban en el programa educativo y de atención a las personas mayores de EMA, que en 2024 alcanzaron a más de 6000 escolares.