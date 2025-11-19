Así será la gigantesca base del Ejército presentada a las empresas asturianas (y estas son las interesadas)

Las fuerzas armadas españolas vislumbran su futuro a largo plazo. En eso consiste el proyecto Ejército 2035, en imaginar cómo será la defensa del país dentro de una década. Uno de los pilares básicos de esa estrategia es la creación de una gigantesca área que centralice toda la actividad logística de las fuerzas militares terrestres: suministro de munición, combustible, comida o equipos médicos; talleres para la reparación de vehículos y armas... Se trata de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que ocupará 85 hectáreas de superficie a las afueras de Córdoba. El macroproyecto necesitará de inversiones empresariales de distintos sectores (construcción, logística, telecomunicaciones, ingeniería...), y por eso una delegación del BLET, del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía han presentado la iniciativa este miércoles en Oviedo.

El BLET prevé movilizar unos 535 millones de euros en inversiones, para lo que ya cuenta con 125 millones de fondos públicos de la Junta andaluza y el Consistorio cordobés. Está previsto que en la base trabajen unas 1.700 personas: 1.100 civiles (de los que un centenar serán funcionarios) y 600 militares. Son algunas de las cifras que se han presentado este martes en una jornada explicativa organizada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), a la que han asistido representantes de compañías asturianas como The Next Pangea (filial tecnológica surgida de la colaboración entre ArcelorMittal y la Universidad de Oviedo), TSK, Itemat, Satec y Construcciones García Rama.

"Hay mucha experiencia y mucha ambición por parte de las empresas asturianas", ha asegurado el vicepresidente de FADE Rubén Castro. El general Enrique Ruiz, jefe de la oficina del Proyecto BLET, ha afirmado que la construcción de la base logística "no es sólo un proyecto de Córdoba, sino que va a traccionar a la industria militar de todo el país", y ha remarcado que "será una base industrial muy potente, sostenible, con una logística muy eficiente y tecnologizada".

El coronel Joaquín Loste, subdirector de Proyectos y Obras del Ministerio de Defensa, ha avanzado que "el proceso de licitación de la construcción de la primera fase esará aprobado antes de final de este año" y que "probablemente a mediados del año que viene empiecen las obras". Loste ha afirmado que "se trata de un proyecto muy complejo, con más de 500.000 metros cuadrados de parcelas logísticas".

La visita a Asturias de la delegación del BLET incluye una visita a la fábrica de blindados de Santa Bárbara Sistemas en Trubia.